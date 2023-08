ป๊อก เศร้า! อำลา สมคิด หมาสุดที่รัก วอนทุกคนหากเจอลูกๆ รบกวนไม่ถามถึง

ป๊อก เศร้า! / แร็พเปอร์หนุ่ม ป๊อก ภัสสรกรณ์ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวสุดเศร้า เมื่อต้องสูญเสีย สมคิด น้องหมาเฟรนช์บูลด็อก ที่รักมากๆ และผูกพันกับครอบครัวมมากๆ เรียกว่าอยู่ด้วยกันทุกช่วงโมเมนต์ก็ว่าได้

โดย ป๊อกได้โพสต์ข้อความว่า “RIP นะพี่สม อยากจะบอกว่ารักพี่สมมาก เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะ ขอบคุณสำหรับความรักและความสุขที่มอบให้กันตลอดมานะพี่สม you’re the best i could ever ask for…. You will always be here with us รักเสมอนะพี่สม 🤍

รูปสุดท้ายคือรูปคู่รูปแรกที่เราถ่ายด้วยกันนะ @somkidthefrenchie ถ้าใครเจอลูกๆ ผม ผมขอความกรุณารบกวนอย่าถามถึงเค้านะครับ ขอบคุณครับ

มีเพื่อนในวงการและแฟนคลับที่ติดตามได้เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยกันจำนวนมาก อาทิ Rest in peace kub big boy❤️ , เศร้าอะ คิดถึงพี่สมตลอดไป😭😢 RIP somkid , พี่สมมมมม บ๊ายบายส่งพี่สมนะคับ💐 เป็นต้น