แฟนๆแห่ยินดีอยากเห็นงานแต่งพลอยเลย อบอวลด้วยรัก พลอย – ลีเดีย – แมทธิว ก็มาหอบดอกไม้ร่วมยินดี ปู ไปรยา พร้อมว่าที่เจ้าบ่าว

เพื่อนๆคนบันเทิง ทยอยร่วมยินดี ปู ไปรยา ชีวิตลงตัวทั้งเรื่องงานที่ฮอลลีวู้ด แถมความรักก็เตรียมวิวาห์กับแฟนหนุ่มที่สหรัฐอเมริกาปลายปีนี้ หลังออกมาเปิดใจพร้อมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายกับเส้นทางความรักที่ไม่ต้องหวือหวาแต่อบอุ่นเพราะแฟนหนุ่มจิตใจดีมาก

ล่าสุด กลุ่มเพื่อน พลอย เฌอมาลย์ , ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ และ แมทธิว ดีน ร่วมเซอร์ไพรส์ หอบดอกไม้มายินดีกับสาวปู และว่าที่เจ้าบ่าว ขณะมาร่วมรับประทานอาหารกันบรรยากาศสุดชื่นมื่นอบอวลด้วยความยินดี

โดย พลอย ยังได้โพสต์ภาพรัวๆมื้อพิเศษ พร้อมแคปชั่นร่วมยินดีกับสาวปูว่า “Celebrating my favorite newly engaged couple and my best friends. ล้ากกกกก” โดยสาวปูก็คอมเมนต์ตอบด้วยว่า “Love you naaaa” ทั้งนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์รัวร่วมยินดี ปู ไปรยา พร้อมทั้งบอกว่าอยากเห็นงานแต่ง พลอย เช่นกัน