ไทแทน พา T-POP อวดสายตาชาวโลก ชนะใจผู้ชม “ฮาร์เบอร์ ชิลล์ คาร์นิวัล” แฟนคลับฮ่องกงเปิดบ้านซัพพอร์ต

สร้างชื่อในนามศิลปิน T-POP แล้วอีกหนึ่ง! สำหรับหนุ่มหล่อออร่าแรง ไทแทน (TYTAN) ทีปประสาน ศิลปินชายเดี่ยวหนึ่งเดียวจากค่ายเพลง “โฟร์ วัน วัน มิวสิก” ในเครือ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ของบิ๊กบอส กึ้ง เฉลิมชัย ขึ้นแสดงบนเวทีกลางน้ำในเทศกาล “2023 ฮาร์เบอร์ ชิลล์ คาร์นิวัล” เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ อ่าววิคตอเรีย ย่านหว่านไจ๋ ฮ่องกง

งานนี้ หนุ่มไทแทน ไม่ทำให้ใครผิดหวัง อวดเพอร์ฟอร์มสุดเท่สมคำร่ำลือ สมกับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยจริงๆ ทั้งร้องสดและเต้นได้อย่างมีเสน่ห์และเต็มไปด้วยพลัง สะกดทุกสายตาชาวฮ่องกงและเหล่านักท่องเที่ยวนานาชาติที่มาชมการแสดงในค่ำคืนนั้นอย่างสุดประทับใจ

โดยเริ่มเปิดเวทีกันที่เพลง Your Call (อยู่ที่เธอ), Wish Wish, พร้อมด้วย 2 เพลงพิเศษที่เตรียมไปเพื่อเวทีนี้คือ Cupid และ Circle ก่อนปิดท้ายด้วยเพลงเดบิวต์ของเจ้าตัว All Night (feat. Loco) ทั้งนี้ตลอดการแสดง หนุ่มไทแทน ชวนผู้ชมให้มีส่วนร่วมกับโชว์ของเขาได้เป็นอย่างดี เรียกเสียงกรี๊ดจากทุกคนโดยรอบ

งานนี้ยังมี ธันเดอร์ (Thunder ชื่อแฟนคลับของไทแทน) ชาวฮ่องกงที่เตรียมป้ายไฟรูปสายฟ้าสัญลักษณ์ของด้อมมาเชียร์ศิลปินหนุ่มคนนี้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นหลังจบการแสดงชาวฮ่องกงยังมายืนรอส่งนักร้องหนุ่มกันยาวเหยียด จนเจ้าตัวอดตื้นตันใจไม่ได้ แม้ว่าจะขึ้นรถบัสไปแล้วก็ตัดสินใจลงจากรถมาขอบคุณแฟนๆ ตั้งแต่หัวแถวจนสุดปลายแถวในระยะประชิดตัว

โดย ไทแทน เผยว่า “ขอบคุณฮ่องกงสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆ เป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ครั้งแรกในต่างประเทศที่สนุกมากเลยครับ ที่นี่สวยงามยิ่งขึ้นไปอีกเพราะมีทุกคนอยู่ด้วยกันตรงนี้ ขอบคุณการท่องเที่ยวฮ่องกง ทีมงานทุกฝ่าย และแฟนๆ ทุกคนที่มาให้กำลังใจ หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ”

นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับชาวฮ่องกงเริ่มต้นเปิดโซเชียลมีเดียในชื่อว่า HK thunders⚡️🤎 @TytanHK เพื่อเป็นบ้านเบสร่วมซัพพอร์ตไทแทนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางด้วย