แอร์ ภัณฑิลา คลอดลูกสาว น้องฑิลาร์ เผยภาพครอบครัวครั้งแรก แฟนๆ แห่ยินดี

แอร์ ภัณฑิลา / คลอดแล้ว นักแสดง-พิธีกรสาวร่างเล็ก แอร์-ภัณฑิลา ฟูกลิ่น คลอด น้องฑิลาร์ ลูกสาวคนแรก พร้อมเผยโฉมให้เห็นกันเป็นครั้งแรก โดยมีสามี ไอซ์-รัชชสิทธิ์ มั่นคงธนทรัพย์ นักธุรกิจหนุ่มอยู่คอยเฝ้าให้กำลังใจไม่ห่าง

แอร์ และ ไอซ์ เจ้าตัวได้โพสต์รูปครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก ครั้งแรก พร้อมกับมีข้อความลงไอจีส่วนตัวว่า “𝐃𝐀𝐘𝟏 : เบบี๋ฑิลาร์รายงานตัวค้าาาา…🐰💖 #bunnytila🐰 #babytila🍼 #อ่อแอร์เอง #bunnyaire

ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิง รวมถึงแฟนๆ ที่ติดตามไอจี ต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดี และชื่นชมความน่ารัก ตัวอย่างข้อความว่า “Congratulations naka sisss💗” , “มาแล้ววววว ยินดีด้วยนะลูกสาว” , “ยินดีด้วยนะคะคุณแม่ welcome to the world baby tila!”

เพื่อนสนิทอย่าง ดิว อริสรา คอมเมนต์ว่า “On the rainy afternoon Tequila came to the world! มีคนแถวนี้พูด😂” เป็นต้น