เอลฟ์ไทยสุดฟิน! ทงเฮ – อึนฮยอก โชว์เสน่ห์เกินต้าน จัดเต็ม D&E WORLD TOUR FANCON – [DElight Party] IN BANGKOK

ทำเอา เอลฟ์ไทย ฟินสมการรอคอยกับการกลับมาในรอบ 4 ปีของดูโอเพื่อนซี้ ทงเฮ และ อึนฮยอก ในนาม SUPER JUNIOR-D&E (ซูเปอร์ จูเนียร์ ดีแอนด์อี) หลังบริษัท GANADA ENT THAILAND จับมือกับ SM True พา 2 หนุ่ม บินลัดฟ้ามาเยือนไทยแลนด์แดนเมียหลวงอีกครั้ง

พร้อมคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่3 “D&E WORLD TOUR FANCON – [ DElight Party ] IN BANGKOK” จัดเต็ม 2 รอบ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. และวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค.2566 ที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

บนเวทีครั้งนี้แฟนๆ ต่างก็ได้เห็นเสน่ห์เกินต้านของ 2 หนุ่ม ทงเฮ และ อึนฮยอก พร้อมด้วยโปรดักชั่นแสงสีเสียงจัดเต็มสุดอลังการ โดย หนุ่มอึนฮยอก ได้มีส่วนร่วมในการกำกับเวที ขณะที่ หนุ่มทงเฮ โชว์ฝีมือในการเรียบเรียงเพลงให้กับโชว์ครั้งนี้ด้วยตัวเองเช่นกัน

ไม่เพียงเท่านั้นแฟนคอนครั้งนี้ยังได้ ชินดง หนึ่งในสมาชิกวง SUPER JUNIOR อาสามากำกับภาพ VCR ในคอนเซ็ปต์แคมป์ปิ้งแสนสดใสในวันหยุดให้กับเพื่อนๆ ของเขาด้วย ทำให้การแสดงคอนเสิร์ต DElight Party ครั้งนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกที่อยู่เหนือจินตนาการ จนแฟนๆ คาดเดาไม่ถูก

ในส่วนของเพลงเหล่าเอลฟ์ไทยได้สนุกไปกับบทเพลงฮิตมากมาย เปิดเวทีมาด้วยเพลง ZERO, B.A.D และ Danger นอกจากนี้ก็ยังได้สนุกกันต่อกับเพลง Oppa Oppa, Bout you, SORRY SORRY, Bonamana, MAMACITA และอีกมากมาย นอกจากนี้ 2 หนุ่มยังได้เตรียมกิจกรรมและเกมสนุกๆ มาร่วมเล่นกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดอีกด้วย เรียกว่า อึนฮยอก และ ทงเฮ ทำให้เอลฟ์ไทยชุ่มชื่นหัวใจแบบสุดๆ ไปเลย