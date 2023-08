ใหม่ ดาวิกา ขึ้นแท่นนางเอกเอ็มวีประกบ มาร์ค ต้วน เผยความรู้สึกหลังร่วมงาน

“มาร์ค ต้วน” เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ Everyone Else Fades โดยจะมี MV ให้แฟนเพลงได้ชมกันในวันที่ 1 ก.ย.นี้ โดยมาร์ค ได้โพสต์ภาพโปรโมทลงอินสตราแกรมส่วนตัว @marktuan พร้อมแคปชั่นระบุว่า “Everyone Else Fades CONCEPT PHOTO #2 09.01.23, 12AM ET” ซึ่งตอนแรกสปอยล์รูปนางเอกเอ็มวีเพียงครึ่งหน้า และให้เห็นด้านหลังเท่านั้น ทำให้หลายคนต่างทายกันว่าเป็นใคร

ล่าล่าสุดวันนี้ (27 ส.ค. 66) DNA Management ต้นสังกัดของหนุ่มมาร์ค ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าคือ สาว ใหม่ ดาวิกา นั่นเอง

โดย ใหม่ ดาวิกา ก็ได้แชร์มาที่สตอรี่เธอ และระบุว่า ‘So much fun working with you thanks for having me You and your team is amazing’ (สนุกมากที่ได้ร่วมงานกับคุณ ขอบคุณมากที่มีฉัน คุณและทีมของคุณยอดเยี่ยมมาก)

นอกจากนี้ สาวใหม่ ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับมาร์คและทีมงานว่า ‘สนุกมากที่ได้มาร่วมงานกับมาร์คและทีมงานของมาร์คทุกคน ดูแลใหม่ดีมากๆ น่ารักสุดๆ คอยถามเสมอว่าใหม่โอเคไหม และที่สัมผัสได้ก็คือความเก่งของมาร์คเพราะเขาคุมและใส่ใจทุกรายละเอียด…เขาดูรักงานของเขามาก ปล.เลี้ยงอาหารเยอะมาก’