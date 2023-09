ไม่กังวลคุยกับลูกทุกเรื่องแต่น้องน่าจะหวงคุณแม่ ต่าย ชุติมา แจงรูปถ่ายติดหนุ่มปริศนา เป็นแค่รุ่นน้องคนสนิท ไม่สนคนจะเปิดวาร์ป เบนซ์อเลิ๊ต ยืนยันสถานะ ‘โสด’

ลงรูปในไอจีไว้เมื่อหลายวันก่อน แต่ดันติดหนุ่มปริศนา กับอิริยาบถสบายๆ นั่งพิงอิงถ่ายรูป ชาวเน็ตให้ความสนใจแห่คอมเมนต์ถามกันใหญ่ ว่าใครกันน้า พร้อมกับนี้หลายคนเปิดวาร์ป นักแสดงหนุ่ม ‘เบนซ์ อัทธ์ธนิน หรือ เบนซ์อเลิ๊ต’ พร้อมกับเดาว่าใช่คนนี้หรือไม่

ล่าสุด ‘ต่าย-ชุติมา ทีปะนาถ’ เดินทางมาร่วมงาน The Relaunch of the new Abeille Royale Creams เปิดตัว Honey Treatment Creams Day & Night สูตรใหม่ แรงบันดาลใจจากคุณค่าของน้ำผึ้ง Black Bee บนเกาะอุซซองต์ พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงบุคคลปริศนาในรูป

ในรูปนั้นคือใคร?

“เป็นรุ่นน้อง (พิเศษไหม?) เป็นรุ่นน้องที่สนิทกัน”

ใช่คนที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าคุยอยู่ไหม?

“ไม่ใช่ค่ะ (ตัวหลอกหรอ?) ไม่ต้องทำตัวหลอกก็ได้มั้ง อายุขนาดนี้”

แล้วเมื่อไหร่จะเห็นตัวจริง?

“ตอนนี้ก็มีเรื่องให้โฟกัสเยอะ มีเรื่องลูก เรื่องงาน อะไรอีก”

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราลงรูปนั้น?

“ไม่ได้ลงรูปคู่ ไม่ใช่รูปคู่ (รูปติดแขน?) มันแขนใครดูดีๆ ค่ะ ใช่ไหม อย่าชง เพราะว่าเลื่อนไปรูปสองก็เห็นแล้วว่าแขนใคร”

ใช่คนพิเศษไหม?

“ไม่ใช่ เป็นรุ่นน้อง (คนละคนกับคนพิเศษ?) ไม่มีคนพิเศษ (ยิ้ม)”

คนไปเปิดวาร์ป “เบนซ์ อัทธ์ธนิน” คิดว่าคนพิเศษของเรา?

“ก็ปล่อยเขาเปิดไป เขาก็ไม่ตกใจ (ยิ้ม)”

เขารู้ไหมว่าจะโพสต์ลงอินสตาแกรม ต้องตั้งรับไว้หน่อยไหม?

“ไม่นะ ก็ปกติ เหมือนเราไปกับเพื่อนเราก็ลงรูปกับเพื่อนอย่างนี้”

พอเป็นข่าวออกมาได้คุยกับเขาไหม?

“ก็คุย ก็ไม่มีอะไร ก็โดนโยงรูป”

ตัวจริงของเราเข้าใจ?

“ตัวจริงไม่มีไง (หัวเราะ) โสดค่ะ (เบนซ์ล่ะโสดไหม?) ก็ต้องไปถามเขาค่ะ (เขาจีบไหม?) เขาไม่ได้จีบ (คนเข้าไปดูว่าอายุห่างกันเหมือนที่เคยบอกไว้เลย?) ไม่ใช่ๆ เบนซ์เกิด 1998 แต่คนนั้นเกิด 1999 ไม่ใช่คนนั้นที่เคยเล่าให้ฟัง ที่เคยเป็นประเด็น (คนที่เล่าให้ฟังไม่มีแล้ว?) ไม่มีแล้วๆ หยุดคุยนานแล้ว อันนั้นเรื่องปีที่แล้ว (ตอนนี้โสดไม่มีคนคุย?) โสดค่ะ”

ยังไม่เลื่อนขั้นจากคนคุยเป็นคนพิเศษเลยยังไม่อยากพูดอะไรเยอะ?

“ไม่ๆ ไม่มีคนคุย เราคุยกับเพื่อน เพื่อนที่แขนติด(ในรูป) ก็คุยทุกวัน เพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่เบนซ์ด้วย (เปิดรูปโชว์)”

คนในใจมีไหม?

“ไม่มีๆ (อยากมีไหม?) อยากมี (ยิ้ม)”

มีไปขอพระแม่ลักษมี เอารูปให้ดู?

“พระแม่ลักษมีอยู่ที่หิ้งที่บ้านเลย มีส่วนตัวๆ ขอเรื่องความรักตลอด เวลาขอท่านก็ขอคนที่เข้าใจเรา คนที่เหมาะกับเรา (ได้ตามที่รีเควสต์มั้ย?) ก็เคยได้ ตอนนี้ก็ขออยู่”

โฟกัสเรื่องความรักขนาดไหน?

“ปกติก็โฟกัสตลอดนะ”

ได้ตรงตามที่ขอ?

“เอาจริงๆ หลายอย่าง พระแม่ท่านมีที่โน่น ที่นี่ด้วย มีเยอะ ขอหลายที่ หรือไม่ก็ลองอ่านหนังสือ เดอะซีเคร็ท ก็ได้ ถ้าอ่านแล้วทำตามก็ได้แบบนั้น แนะนำๆ”

หลายคนบอกสวยอย่างเรา ยังต้องขอพรพระแม่อีกเหรอ?

“คนก็อาจจะคิดว่าเรามีแล้วเลยไม่กล้าเข้ามา (ยืนยันว่าไม่มี?) ไม่มีค่ะ ยังไม่มีค่ะ เข้ามาได้”

เราเปิดใจเรื่องความรักมากน้อยแค่ไหน?

“ก็เปิดใจนะ เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสวยงาม เป็นสิ่งดีๆ เป็นพลังบวกในชีวิต เหมือนเวลาเราเหนื่อยมาถ้ามีก็ดี (มีเข้ามาไหม) ไม่มีเลย”

เป็นเพราะข่าวทำให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่า?

“จริงๆ แล้ว ถึงจะมีข่าวหรือไม่มีข่าว ก็ไม่ค่อยมีคนจีบนะ น่าสงสารป่ะ (ยิ้ม)”

ชอบคนที่เข้ามาหาเราก่อน หรือเราเข้าไปหาก่อน?

“ไม่เกี่ยว อยู่ที่ว่าเข้าใจกันไหม คลิกกันหรือเปล่ามากกว่า ถ้าถามสเป๊กก็เหมือนเดิมขาวตี๋ อายุไม่เกี่ยว”

กลัวไหมเดินกับใครจะโดนจับโยงเป็นประเด็น?

“กลัวๆ เหมือนบางทีเราไปกับเพื่อนก็เป็นประเด็น ไปกับพี่ชายตัวเอง พี่ชายแม่เดียวกัน ก็แฟนแล้วหนึ่ง คือพี่ชายค่ะ (หัวเราะ)”

รับมือยังไง?

“ก็ไม่ต้องสนใจค่ะ”

กังวลไหมเรามีข่าวความรัก น้องโตมาจะเห็น?

“ไม่กังวล เพราะก็คุยกับลูกทุกเรื่อง แต่น้องน่าจะหวงคุณแม่นะ เขาคงยังไม่เข้าใจว่าแฟนคืออะไร เพียงแต่ว่าเขาหวงคุณแม่อยู่แล้ว (เป็นอีกหนึ่งด่าน?) ใช่ค่ะ แต่ก่อนอื่นให้ผ่านเราก่อน ให้ผ่านเราให้ได้ก่อน (ยิ้ม)”