“เมรี” ลูกสาว “ปู พงศ์สิทธิ์” ไม่ขอทน แฉดาราช่องน้อยสี ตามคุกคามไม่หยุด หลังเปิดตัวคบแฟนหนุ่ม “แอมมี่ The Bottom Blues” พร้อมเปิดหลักฐานแชต

ต่อมเผือกกระตุก ว๊ายตายแล้วววว ที่นี้ก็ว้าวุ่นเลย เมื่อ “เม-เมรี คัมภีร์” ลูกสาวคนเก่งของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง “ปู -พงษ์สิทธิ์ คำภีร์” ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กฟาดดาราเด็กช่องน้อยสี ส่งข้อความตามรังควาน หลังเปิดตัวคบกับหวานใจ “แอมมี่ The Bottom Blues” ไม่หยุด







“ดาราเด็กน้อยช่อง 3 ท่านหนึ่ง

ตามรังควานกูไม่หยุด ใช้แอคหลุมขยันส่งข้อความนรกมาหากู แค่เพราะกูเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่านาง..

1. กูมาคบแอมมี่หลังจากพวกหล่อนเลิกกันไปได้ 3-4 เดือนแล้ว

2. พี่ไม่รู้จักน้องค่ะ ไม่เคยทำไรให้น้อง

3. ถ้าโกรธ/เกลียดแอมมี่ ไปลงที่มันค่ะ เรื่องของพวกหล่อนสองคน

4. แฟนกูก็ไม่ใช่คนดีค่ะ กูทราบ

5. กูทนมานานแล้ว อย่าให้ต้องทำอะไรแบบนี้เลย

6. ในขณะที่น้องตามรังควานพวกกูอยู่ น้องก็มีการเปิดตัวแฟนใหม่ละเด้อ

7. สงสารแฟนใหม่น้องค่ะ ถ้า not for fun ก็ make it real หน่อยค่ะ

8. ถ้าเหตุผลที่ทำแบบนี้ทุกครั้งคือเพราะเมาแอลฯหรือไปเมายามา ก็ไปนอนไม่ก็บำบัดค่ะ

9. หน้าจอน้องดูดีนะคะ ห่วงอาชีพตัวเองเถอะ ถ้าน้องทำตัวดี ๆ น้องน่าจะงานรุ่งกว่านี้

10. แฟนใหม่น้องก็ได้ทั้งเล่นหนังนักเลงดัง ทำงานศิลปะปังๆ พากันดึงขึ้นไปสูงๆค่ะ อย่ามาทำตัวต่ำกับกู

ไม่เพียงแค่นั้นเมรี ได้ปล่อยภาพแชตโต้ตอบเดือดกับดารารายนี้ พร้อมเขียนแคปชั่นใต้โพสต์ด้วยว่า “แชทครั้งแรกสุดที่ทักมา vs แชทครั้งล่าสุดที่ทักมา แอคใหม่ แต่พฤติกรรมเดิม จบปิ๊ง [กูก็ไม่ได้บล็อกแอคจริงมึงนะ พับบลิคมาตลอด]”

ก่อนที่ เมรี จะโพสต์อีกข้อความฟาดปิดท้าย ออกโรงเตือนอีกคู่กรณีว่า “อย่าให้หมดความอดทนเด้อ ถ้าหมดกูฟ้องพ่อเด้อ เพราะคนอย่างกู..ทำไรไม่ได้ก็ฟ้องพ่อเว้ยย”

งานนี้ก็ไม่รู้ว่าดาราคนนี้คือใคร ชาวเน็ตหลายคนจึงขอเป็นจิตอาสาตามหาให้ ซึ่งเปิดออกมาเมื่อไหร่คงได้รู้กัน