สวยสะกดคนแรกของประเทศไทย นนกุล ถึงกับสตั๊นความสวย ส่องคอมเมนต์ แอฟ ทักษอร ตอบมาแบบนี้เก็บทรงไม่อยู่

เพิ่งไปออกงานสุดปลื้มปริ่มกับแบรนด์ดังแดนกิมจิ แอฟ ทักษอร โพสต์ภาพลุกส์สวยกับความภาคภูมิใจครั้งนี้ โดยระบุแคปชั่นว่า

“แอฟรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากค่ะ ที่ได้รับเลือกให้เป็น Friend of Whoo Thailand คนแรก ของประเทศไทย แอฟรู้จักแบรนด์ The history of Whoo มานาน เพราะเป็นสกินแคร์ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเกาหลีใต้ให้สามารถถ่ายทอดตำรับยาสมุนไพรจากวังหลวงอย่างเป็นทางการ แอฟให้ Hwanyu Imperial Youth Master Cream และ Hwanyu Imperial Youth Contour Eye Cream เป็นสูตรลับของแอฟ เชิญสัมผัสความงามเหนือกาลเวลาได้แล้ววันนี้ ณ เคาน์เตอร์ The history of Whoo ทุกสาขา”

งานนี้พระเอกหนุ่ม นนกุล ก็เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆ แต่บ่งบอกความรู้สึกที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่า “อือหือออ” ด้าน แอฟ เข้ามาคอมเมนต์ตอบทำเอาสตั๊นเลย “อือหืออสวย ก็พิมพ์มาสิคะ” พร้อมอิโมจิทำหน้าทะเล้นๆ

โดยแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์แซวกันรัวๆ อาทิ รีบเปิดตัวได้แล้ววว ติ่งด้อมจะตีกันตายแล้วว , นน แคปชั่นสั้นไปนิดนะคะ พี่อยากเห็นยาวๆ อิอิ แอบลุ้นนะคะ น่ารักทั้งคู่เลย , เชียร์สุดใจ นนรักใครพี่ก็รักด้วยน๊าา , หอมกลิ่นความรัก , แค่นี้ก็ตาเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะ , ฮืออ เปิดๆๆ ค่ะ ลุ้นๆๆ , แม่สู้เขา ตอบดีมากค่ะแม่ เป็นต้น