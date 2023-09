ห้างแตก! ติงอวี่ซี จัดเต็มแฟนมีตติ้ง รัวภาษาไทย อวดภาพใส่ชุดนักเรียน สมมงอ้ายจัดใหญ่ เอาใจ iQIYI VIP พรีเมียม

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรมสุดปังที่ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สมกับเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำของโลก เพื่อตอบแทนและขอบคุณสมาชิก iQIYI VIP พรีเมียมและแฟนซีรีส์จีนพีเรียดมาแรง เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา (Love You Seven Times) กับงาน “iQIYI VIP FANMEETING WITH DING YUXI”

พาพระเอกสุดหล่อ ติงอวี่ซี บินลัดฟ้ามาจ้องตาอ้อนแฟนชาวไทยในฐานะ iQIYI VIP Content Ambassador เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 บริเวณ โรงภาพยนตร์มาสเตอร์การ์ด เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า และบริเวณลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยสมาชิก iQIYI VIP พรีเมียม สื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ และแฟนซีรีส์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยในงานกิจกรรมแฟนมีตติ้ง พระเอกติงอวี่ซี จัดเต็มทั้งเกมวาดภาพ เกมจ้องตา กิจกรรมสอนติงอวี่ซีพูดภาษาไทยอ้อนแฟนๆ อาทิ “ไอเราก็เท่ซะด้วย ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย” หรือ “ประเทศไทยมีติงอวี่ซีแล้วครับ”

นอกจากนี้ ติงอวี่ ซียังได้อวดภาพใส่ชุดไทยและชุดนักเรียนขึ้นบนจอ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ในงาน พร้อมยังลองชิมขนมไทยเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นเขยไทยคนล่าสุด รวมถึงความสนุกอีกมากมายที่ทำเอาแฟนๆ ฟินจิกเบาะตั้งแต่แถวแรกจนแถวหลังสุด ก่อนที่จะเข้าสู่โมเมนต์ซึ้งสุดเซอร์ไพรส์ด้วยคลิปที่จัดทำจากแฟนๆ ทั่วโลก และร่วมถ่ายภาพร่วมกับแฟนๆ

พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณเคลวิน เหยา Head of APAC and Vice President of International Business at iQIYI และ คุณผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย ร่วมขึ้นถ่ายภาพ โดยมี ต้นหอม ศกุนตลา ทำหน้าที่พิธีกรและสร้างสีสันด้วยการแต่งกายในชุดจีนพีเรียด งานนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าความสนุกทุกที่นั่ง

ปิดท้ายความอบอุ่นด้วยกิจกรรมพบแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มารอต้อนรับกันอย่างคับคั่ง จนเกิดปรากฏการณ์ห้างแตกอีกครั้ง โดยงานนี้พระเอกติงอวี่ซีได้ร่วมแจกไอศกรีมเมฆมงคล จากกิจกรรมหอบุพเพลุ้นรักให้กับแฟนๆ พร้อมทักทายอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกับแฟนๆ ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศจีน

ใครพลาดงานนี้ไม่เป็นไร iQIYI การันตีความเล่นใหญ่เพียงแค่คุณสมัครสมาชิก iQIYI VIP พรีเมียมไว้ก็มีสิทธิ์เป็นหนึ่งในผู้โชคดีกับกิจกรรมครั้งใหม่ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษในการเจอดาราต่างประเทศ สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมซีรีส์เรื่องโปรด หรือเป็นเจ้าของสินค้าคอลเลกชั่นพิเศษได้ก่อนใคร ฯลฯ ติดตามกิจกรรมต่างทาง Facebook, Twitter, TikTok, Youtube, Instagram ของ iQIYI Thailand ไว้ ไม่มีพลาดข่าวสารและกิจกรรมปังๆ แน่นอน