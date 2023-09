เสน่ห์เกินต้าน! ติงอวี่ซี มาเมืองไทยครั้งแรก อยากลิ้มลองผลไม้รถเข็น เผยเชื่อเรื่องชาติภพ ชาติหน้ามีจริงอยากเกิดเป็นตัวเองอีก

บินลัดฟ้ามาประเทศไทย เพื่อร่วมกิจกรรม iQIYI VIP FANMEETING WITH DING YUXI ในฐานะ iQIYI VIP Content Ambassador สำหรับ ติงอวี่ซี พระเอกสุดหล่อจากซีรีส์จีนพีเรียดมาแรง “เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา” (Love You Seven Times) ซึ่งสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์ม iQIYI (อ้ายฉีอี้) อยู่ในเวลานี้

ทั้งนี้ “ข่าวสดบันเทิงออนไลน์” มีโอกาสได้พูดคุยกับพระเอกหนุ่ม ติงอวี่ซี แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่แปลกใจที่ทำไมใครๆ ถึงได้ตกหลุมรักในเสน่ห์ของพระเอกหนุ่มหน้าใสคนนี้

ทักทายกับแฟนๆ ชาวไทยหน่อย? “สวัสดีครับ แฟนๆ ข่าวสด ผมติงอวี่ซีครับ (เป็นครั้งแรกที่มาประเทศไทยหรือเปล่า?) ครั้งแรกเลยครับ (ครั้งนี้มาในฐานะ iQIYI VIP Content Ambassador เป็นอย่างไรบ้างกับการรับหน้าที่นี้?) รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆ เลยที่ได้มาร่วมงานในฐานะของ iQIYI VIP Content Ambassador ซึ่งแน่นอนว่าผมเป็นสมาชิกวีไอพีของ iQIYI ด้วยครับ”

ซีรีส์ล่าสุด เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา (Love You Seven Times) ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ รู้สึกอย่างไรบ้าง? “รู้สึกขอบคุณแฟนๆ มากๆ ที่ให้การสนับสนุนผม ผมสามารถรับรู้ได้เลยถึงความอบอุ่นที่แฟนๆ มีให้กับซีรีส์เรื่องนี้”

หลายคนหลงเสน่ห์คุณในซีรีส์เรื่องนี้มาก? “ขอบคุณมากเลยครับ (คิดว่าเสน่ห์ของบทบาทของคุณคืออะไร?) ตัวละครชูคงพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและรอคอยที่จะเติบโตตลอดเวลา นอกเหนือจากความรักก็ยังคงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากมาย ทั้งเรื่องการงานหรือว่าเรื่องบ้านเมือง ชูคงเป็นคนที่ดีมาก เลยคิดว่าบทนี่เป็นบทที่ดึงดูดผมมากๆ”

“ถามว่าตัวละครนี้ใกล้เคียงตัวจริงผมมั้ย จุดที่เหมือนก็คือชูคงและผมพร้อมที่จะเติบโตเหมือนกัน และอยากพัฒนาตัวเองเหมือนกัน ส่วนจุดที่ต่างกันก็คือชูคงมีพลัง แต่ผมไม่มีพลัง แต่ผมก็เชื่อว่าตัวผมมีพลัง แค่มันยังไม่ถูกปลุกออกมาเท่านั้นเอง(ยิ้ม)”

ซีรีส์เรื่องนี้ใช้ CG ในการถ่ายทำด้วย อยากทราบว่าตอนที่ถ่ายทำยากไหม? “สิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ผมไม่เคยลองถ่ายกับซีจีเยอะขนาดนี้มาก่อน เพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะท้าทายแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มคุ้นชินแล้วคิดว่าครั้งหน้าถ้าเจอแบบนี้ก็จะสามารถผ่านไปได้สบายๆ เลย”

ฉากที่น่าจดจำที่สุดคือฉากไหน? “ฉากที่ประทับใจที่สุดคือฉากสุดท้ายที่ตัวละครชูคงถือร่มออกมา แล้วก็ไปเจอกับนางเอก แต่ไม่ว่าเขาจะมาด้วยบทบาทของอะไรหรือว่าคาแร็กเตอร์ไหนก็ตามก็อยากให้ทุกคนลองไปคิดต่อเอาว่าจริงๆ แล้วบทนี้มันคืออะไร”

ซีรีส์เรื่องนี้ได้ถ่ายทอดทั้ง 7 ชาติภพ อยากทราบว่าชาติภพไหนที่คุณชอบมากที่สุด เพราะอะไร? “ผมชอบคาแร็กเตอร์ชาติที่6 ที่เป็นปีศาจแมวมากที่สุด เพราะว่าชุดมันสวยมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านหลังที่เป็นขนๆ หรือว่าเป็นผ้าคลุมต่างๆ ที่มีขนเหมือนแมวเลย แล้วก็จะมีสร้อยคอที่เป็นเหมือนกระดิ่ง รวมถึงเล็บต่างๆ ผมชอบและแฮปปี้มากกับบทนี้ (เป็นทาสแมวหรือเปล่า?) ใช่ครับ ผมชอบแมวมากเป็นทาสแมวเลย ตอนนี้เลี้ยงแมวอยู่ 2 ตัวครับ”

ส่วนตัวคุณเชื่อเรื่องชาติภพว่ามีจริงไหม? “เชื่อครับ (แล้วถ้าชาติหน้ามีจริงอยากเกิดเป็นอะไร?) ถ้าสมมติชาติหน้ามีจริงผมก็ยังคงอยากเกิดเป็นติงอวี่ซีเหมือนเดิม (หล่อข้ามพบข้ามชาติเลย?) ขอบคุณนะครับ แต่ผมคาดหวังว่าถ้าชาติหน้ามีจริงตอนนี้จะได้เป็นติงอวี่ซีที่กำลังได้รับการนวดอยู่(หัวเราะ)”

ครั้งนี้ได้มาจัดงานแฟนมีตที่ประเทศไทยด้วย รู้สึกอย่างไรบ้าง? “ครั้งนี้เป็นการมาจัดงานแฟนมีตที่ประเทศไทยครั้งแรก ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรอคอยมากๆ แล้วก็ตื่นเต้นมากๆ ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆ แล้วก็รอคอยให้ถึงเวลานั้นไวไว ในงานแฟนมีตแฟนๆ จะได้เห็นผมในคาแร็กเตอร์ที่ไม่เคยลองมาก่อน ซึ่งน่าจะเป็นในแบบที่แฟนๆ อยากดูด้วย แล้วก็มีเกมเล็กๆ ที่จะได้เล่นกับแฟนๆ ด้วย”

มีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่อยากไป หรืออาหารอะไรที่อยากลองทานบ้าง? “ตอนนี้มีอาหารไทยที่อยากลองกินอยู่ครับ นั่นก็คือผลไม้รถเข็นที่อยู่ข้างทาง อยากเห็นว่าตอนที่พ่อค้าหั่นผลไม้และใส่ลงถุงมันเป็นยังไง (ทีเด็ดอยู่ที่เครื่องจิ้ม โดยเฉพาะกะปิห้ามพลาดเลย?) โอ้ว! ขอบคุณที่แนะนำครับ แล้วก็มีขนมอีกอย่างที่อยากลองกินก็คือลูกชุบ อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง (หวานมากนะ?) ผมรู้ว่ามันหวาน แต่อยากลองว่ารสชาติจริงๆ มันจะเป็นยังไง”

เล่นซีรีส์มาหลายแนวมาก ส่วนตัวชอบแนวไหนมากที่สุด? “ผมอยากลองเล่นซีรีส์แนวครอบครัว อยากลองเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวเพราะว่ามันเป็นบทที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับชีวิตคนเรามากที่สุด แล้วก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราไปเจอปัญหาแบบนี้ในชีวิตจริงมันจะเป็นยังไงบ้าง เพราะว่าอยากที่จะทำให้คนที่ดูรู้สึกว่าทันทีที่เจอปัญหานี้ให้นึกถึงบทของเขาว่าคนคนนี้เคยประสบปัญหาแบบนี้มาแล้ว แล้วคนนี้เขามีทัศนคติต่อปัญหานั้นยังไง หรือว่าเขาแก้ปัญหายังไง”

มีเตรียมภาษาไทยอะไรมาบ้าง? “โอ้เธอหวานเจี๊ยบ แล้วก็…ไอเราก็เท่ซะด้วย ผมพูดถูกมั้ยครับ(หัวเราะ) (ว้าวุ่นเลยตอนนี้?) ว้าวุ่น อ่อๆ(หัวเราะ)”

มีอะไรอยากบอกแฟนๆ ชาวไทยบ้าง? “ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ให้การสนับสนุนผมตลอดมา แล้วก็ฝากเรื่อง เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ทางแพลตฟอร์ม iQIYI ด้วย แล้วก็ในอนาคตผมจะมีผลงานกับทาง iQIYI ออกมามากมายให้แฟนๆ ได้รับชมกันนะครับ”