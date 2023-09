ตื่นเต้นเป็นบ้า! หมาก-คิม ปล่อยภาพพรีเว็ดดิ้ง ประดุจเจ้าหญิง-เจ้าชาย

ตื่นเต้นเป็นบ้า! หมาก-คิม / ใกล้ถึงเวลาเข้ามาเต็มที สำหรับบ่าว-สาว ป้ายแดง ‘หมาก-ปริญ’ และ ‘คิม-คิมเบอร์ลี่‘ ที่จะเข้าพิธีเฉลิมฉลองงานแต่งงาน พร้อมหน้าครอบครัวและเพื่อนพ้องที่สำคัญ ในวันสุดพิเศษ กับบรรยากาศสุดโรแมนติก ประดุจเจ้าชายเจ้าหญิงในเทพนิยาย รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมปราสาทและพระราชวังมากมาย

ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนได้ เช็คอินอยู่ที่ทะเลสาบโคโม่ หรือ เลคโคโม่ ประเทศอิตาลี สถานที่ที่บ่าว-สาว คัดสรรเลือกให้เป็นที่จัดงานแต่งงานสุดพิเศษ ในวันที่ 14 กันยายนนี้

ล่าสุดวันที่ 13 ก.ย. 66 ทั้งหมาก และคิม ได้พร้อมใจกันปล่อยภาพพรีเว็ดดิ้ง คอลเล็กชั่นส่งตรงมาจากประเทศอิตาลี ซึ่ง คิม ได้โพสต์ลงไอจีพร้อมกับข้อความว่า “Last day till forever..See you at the alter tomorrow baby @mark_prin 🤍🕊️ ตื่นเต้นเป็นบ้าเลยค่ะ!!” #MarKimTheWedding ด้านเจ้าบ่าวเลือกรูปอีกเซ็ตหนึ่งโพสต์ลงไอจีส่วนตัวด้วยเช่นกัน และมีข้อความว่า “If it’s meant to be, it’ll be.” #markimthewedding

มีเพื่อนๆ และแฟนคลับ เข้ามาชื่นชมความงดงามของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกันคับคั่ง “ทุกอย่างดีมากค่า สวย ละมุนมาก ตื่นเต้นไม่ไหวแล้ว😍” , “Oh my gosh 🔥❤️ These are so lovely My loves.. thank you for sharing your happiness with us. We are so excited for you both ♾️💍”

“กรี๊ดดดดดดดดดด ไม่ไหวบอกไหว ตื่นเต้นแทนพี่ๆจังเลยค่ะ ภาพสวยมาก ดีมากกก ชอบทุกรูปเลยค่ะ” , “อ้ากกกก เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่สวยที่สุดในโลก 👰🏻‍♀️🤵🏻 ตื่นเต้นมากๆๆๆๆค่ะ”