อาเล็ก แจงลือหมั้นเงียบ แฮปปี้ โบว์ ให้ของขวัญวันเกิดสุดเซอร์ไพรส์ หยอดหวานไม่ต้องให้แหวนก็จองได้

วันคล้ายวันเกิดปีนี้ พระเอกหนุ่ม อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ แฮปปี้สุดๆ หลังหวานใจสาว โบว์ เมลดา เซอร์ไพรส์ให้ของขวัญเป็นแหวนแทนใจ งานนี้เลยโดนจับตาว่าทั้งคู่หมั้นเงียบหรือเปล่า ล่าสุดมีโอกาสเจอ ‘อาเล็ก’ ที่มาร่วมกิจกรรม “Celebrate The Best of Italy, presented by Shopee x ITA” ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ เจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังมีกระแสข่าวหมั้นเงียบ เผยแฟนสาวให้แหวนทองคำเซอร์ไพรส์วันเกิด มีมูลค่าและคุณค่าทางจิตใจ หยอดหวาน โบว์ ไม่ต้องให้แหวนก็จองตัวเองได้เหมือนกัน

ล่าสุดทำอาหารที่บ้านโบว์หวานมาก? “จริงๆ แล้วเราไม่ได้ไปทำอะไรให้หรอก แต่โบว์ก็ลงสตอรี่อวยนิดหน่อย (ยิ้ม) น้องไปอิตาลีมา เพิ่งกลับมา ผมก็ถ่ายละครหนัก ดูคิวแล้วอีกนานกว่าจะได้เจอ วันนั้นพอดีว่าน้องมีงานบ่าย แล้วเราว่าง เลยแวะไปหาที่บ้านก่อนช่วงก่อนน้องออกจากบ้าน พอดีว่าแม่โบว์ทำข้าวผัดอยู่ ยังไม่ได้อาบน้ำ ก็เลยให้เล็กทอดปลาสลิดให้หน่อย เราก็เลยเข้าครัวไปทำให้ เพราะเราก็ทำเป็น ก็เลยเป็นข้าวผัดปลาสลิด”

เขาชมว่าอร่อยมั้ย? “ด้วยความที่ปลาสลิดมันก็ไม่ต้องปรุงรสอะไรเนอะ(ยิ้ม) แค่เอาไปลงน้ำมันทอดให้สีเหลืองกรอบน่ารับประทาน แล้วก็เอาขึ้นผัดแค่นั้น (ส่วนใหญ่ทำอาหารให้เขากินบ่อยมั้ย?) จริงๆ ก็มีบ้างครับ แต่ว่าด้วยความที่เล็กจะไม่ค่อยทำใส่กล่อง ส่วนใหญ่อย่างไปบ้านเพื่อนแล้วเราทำอาหาร เพราะเราชอบทำอาหารอยู่แล้ว ก็จะได้กินพร้อมกับเพื่อนๆ”

เมนูไหนที่โบว์บอกว่าอร่อยที่สุด? “ก็มีเมนูสเต็ก แล้วก็จะมีพวกสปาเก็ตตี้ (เคยได้ชิมฝีมือเขามั้ย?) คำถามหางานให้มากเลย(หัวเราะ) เคยๆ แต่น้องก็ทำเมนูง่ายๆ (ยิ้ม) (น้อยใจมั้ยเวลาที่เราทำแล้วเขากินน้อย?) เขากินน้อยเพราะเขาอิ่ม กินน้อยดีแล้ว แต่เราก็อยากให้เขากินอะไรอร่อยๆ แหละ แต่ด้วยหน้าที่การงานอะไรต่างๆ เขาก็กินเยอะมากไม่ได้ ไม่ใช่แค่รักษาหุ่น แต่ก็หลายๆ อย่าง เขาแพ้พวกขนมปัง พวกชีสต์ด้วย”

เราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยใช่มั้ย? “คือกินได้นิดหน่อยครับ แต่ว่าน้องก็รู้ตัวเองว่าจะกินนิดเดียว เพราะเดี๋ยวจะผื่นขึ้น ก็จะทำงานลำบาก (รู้ว่าเขาแพ้ แต่เราก็ทำให้เหรอ?) เขาก็กินนิดเดียว แต่หมายถึงเวลาไปกินข้างนอกไง (ยิ้ม) (เคยทำให้แม่โบว์ทานบ้างมั้ย?) เคยครับ แม่โบว์เขาค่อนข้างรักษาน้ำใจอยู่แล้ว เขาก็บอกว่าอร่อย (ยิ้ม)”

มีข่าวว่าแลกแหวนหมั้นกันแล้ว? “ของขวัญวันเกิดครับ ไม่เชิงแหวนแทนใจอะไร แต่น้องเขารู้ว่าเราชอบแอคเซสเซอรี่อะไรพวกนี้ ก็ซื้อให้ใส่ และมีคุณค่าหน่อย คือมันก็เป็นของขวัญที่มีมูลค่าไปเรื่อยๆ เป็นแหวนทองคำขาว มันก็มีคุณค่าทางจิตใจและมีมูลค่าด้วย”

ใส่นิ้วไหน? “ตอนแรกซื้อมาใส่นิ้วนางข้างขวา คือผมนิ้วสองข้างไม่เท่ากัน น้องก็ไปแอบถามเพื่อนๆ มา ทีนี้ด้วยความที่งานมันเร่งนิดนึงเรื่องแก้งาน ก็เลยเปลี่ยนมาใส่นิ้วก้อยแทน (เขาแอบมาวัดนิ้วเรามั้ย?) คือเรามีเพื่อนที่เขาทำแบรนด์เครื่องประดับ และพวกเราชอบด้วย เราก็เลยลองเอามาวัดเล่นกัน และเพื่อนคนนี้ก็จะชอบจดไว้ว่าแต่ละคนไซซ์อะไร ไม่ใช่แค่เล็กกับโบว์ แต่เพื่อนในกลุ่มด้วย”

ตอนที่เขาไปเซอร์เซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นยังไง? “เขาไม่ได้ไปไหน เขาก็นั่งอยู่ข้างๆ อยู่บนเครื่องบินด้วยกัน ก็ตกใจเหมือนกัน กำลังนั่งกินข้าวอยู่บนเครื่อง น้องก็ยื่นมาให้ (เหมือนเป็นการจองมั้ย?) จริงๆ ไม่ต้องให้แหวนก็จองได้ (หัวเราะ)”

เรียกว่าเป็นวันเกิดที่ดีอีกปีนึง? “ใช่ครับ คือเล็กเชื่อว่าคุณผู้ชมที่โตขึ้นมาประมาณนึง วันเกิดเราจะยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นวันธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ ตัวเล็กเองรู้สึกอย่างนั้น และวันนั้นเราอยู่บนเครื่อง คิดว่าน้องคงไม่มีอะไรพิเศษให้หรอก แต่น้องก็ยังอุตส่าห์ตั้งใจเซอร์ไพรส์ แค่นั้นก็แฮปปี้แล้ว”