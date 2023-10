อวดนางงามแถวหน้าใครยังทำเงินได้มากมาย“ณวัฒน์” เคลียร์รัก “อิงฟ้า-ชาล็อต” จนลำเอียง ฝาก ปารีณา เลิกราได้แล้ว ตอบแล้ว “เซียวจ้าน-อีดงอุก” ขึ้นเวทีมิสแกรนด์หรือไม่

รายการ “ทัวร์มาลง” ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 17.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 โดยมีพิธีกรหลัก เพชรจ้า วิเชียร กุศลมโนมัย , พชร์-อานนท์ , ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อรุณวัฒนชัย , เป็กกี้ ศรีธัญญา , นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์ , ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ และ อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม ผลัดเปลี่ยนมาเม้าธ์มอยหน้าจอขยี้ประเด็นทัวร์ลงที่เกิดขึ้น

ล่าสุดในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคมนี้ นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์ มาถึงวันแรกก็ไม่รอช้าออกตัวแรงเม้าธ์มอยสุดมันส์ สองพิธีกร เพชรจ้า วิเชียร กุศลมโนมัย และ พชร์ อานนท์ เรียกทัวร์ให้มาช่วยกันขุดประเด็นที่ใครก็อยากเผือกของ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์ ที่มาเคลียร์ชัดซัดแรงกันแบบสด ๆ ในรายการ “ทัวร์มาลง” ทั้งกระแสในยุคของนางงามที่เปลี่ยนไป ความเป็นคู่จิ้นที่มีคนมองว่าเป็นมาร์เก็ตติ้ง

เริ่มที่ประเด็นแรกที่ทัวร์ยังสงสัยกระแส อิงฟ้า-ชาล็อต คือ “ลูกรัก” จนนางงามคนอื่นน้อยใจ บอสณวัฒน์ เผยว่า “เป็นเรื่องปกติน้ำขึ้นให้รีบตัก โดยทั้งสองถือเป็นบุคคลที่มีมูลค่าของบริษัท เราจึงต้องผลักดันทุกทาง เมื่อก่อนเราไม่มีต้นทุนเหมือนกัน พอเราได้น้องมาเราก็ต้องใส่ความพยายามทั้งหมดไปที่น้อง ต้องดันหลังน้องไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และดันบริษัทให้ไปสู่ความสากลให้ได้”

ต่อที่ข้อสงสัยจาก เอ๋ ปารีณา ประเด็นมองว่าคู่จิ้น อิงฟ้า-ชาล็อต คือการแสดง ณวัฒน์ บอกว่า “คุณกับผมควรจะเลิกรากันได้แล้วนะ” ก่อน ณวัฒน์ จะเล่าถึงที่มาของการเป็นไม้เบื่อไม้เมากับ เอ๋-ปารีณา ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล “ตั้งแต่สมัยผมเป็นโควิด ที่ทำให้เกิดเรื่องราว เร็วๆ นี้จะต้องไปให้การ ที่ผ่านมาไม่เคยเจอกัน เจอแบบผ่าน ๆ แต่ความจริงไม่มีสาระอะไรเลย เพราะการเมืองกับการใช้ชีวิตต้องเคารพซึ่งกันและกัน เรามีสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน”

ก่อน เพชรจ้า ถามถึงกรณีการประกวดเวทีมิสแกรนด์พะเยา กับวิจารณ์สนั่นหลังประกาศดึง เซียวจ้าน และอีดงอุก มาร่วมงานว่าไม่มีทางเป็นไปได้ ณวัฒน์ ตอบในเรื่องนี้ว่า “การเชิญเซียวจ้าน และอีดงอุกมาร่วมงานเป็นเรื่องจริง มีเอกสารของเอเจนซี่ แต่เรามีข้อตกลงว่าศิลปินต้องทำคลิป See you in Bangkok ถ้าไม่มีเราก็จะเพิกถอนสัญญา” โดยพื้นฐานมิสแกรนด์แต่ละจังหวัดเราขายลิขสิทธิ์ให้โลโก้ ให้โซเชียลมีเดียไป เขาก็จะประกอบธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของเขาเอง

ตบท้ายพิธีกร นิกกี้ ถามถึงสเป๊กมิสแกรนด์ของ ณวัฒน์ ว่า “ดูโหงวเฮ้งว่าทำงานด้วนกันได้มั้ย มีความสามารถติดตัวมาหรือเปล่า ฐานแฟนคลับดีมีผลต่อการทำงานแน่นอน” พร้อมอวดนางงามแถวหน้าในเครือมิสแกรนด์ อิงฟ้า-ชาล็อต-อุ้ม-มีนา เป็นต้น ยังทำเงินได้มากมาย