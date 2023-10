หล่อละมุนของแทร่! จองแฮอิน แถลงข่าวแฟนมีตติ้ง ฉลองเดบิวต์ ครบรอบ 10 ปี อ้อนแฟนไทย “คิดถึงจัง”

ประเทศไทยมีจองแฮอินแล้ว!! เมื่อซูเปอร์สตาร์หน้าหวานเจ้าของรอยยิ้มสุดละมุนอย่าง “จองแฮอิน” บินลัดฟ้ามาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย ในที่ 20 ต.ค. พร้อมเข้าร่วมงานแถลงข่าวงานแฟนมีตติ้ง Viu Scream Dates presents JUNG HAE-IN “THE 10TH SEASON” FAN MEETING IN THAILAND 2023 ที่ห้อง Grand studio 1-2 ชั้น6 คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ภายในงานแถลงข่าว “จองแฮอิน” ปรากฏตัวในชุดสูทสีดำ พร้อมรอยยิ้มสดใสและกล่าวทักทาย เป็นภาษาไทยว่า “สวัสดีทุกคน คิดถึงจัง” จากนั้นได้เผยความรู้สึกว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่มากันในวันนี้ ผมไม่ได้จัดแฟนมีตติ้งที่เมืองไทยมานานมากแล้ว รู้สึกตื่นเต้นและตั้งตารอมากๆ เลยครับ วันนี้ที่สนามบินแฟนๆ มาต้อนรับกันเยอะ ดีใจและขอบคุณมากๆ เลย ผมมีความสุขมาก ถ้าถามว่าคิดถึงอะไรในประเทศไทยบ้าง แน่นอนว่าต้องเป็นแฟนๆ อยู่แล้วอยากจะรีบเจอทุกคน แล้วในฐานะนักแสดงก็สามารถเจอแฟนๆ ได้ผ่านงานแฟนมีตติ้งอย่างเดียว”

ระหว่างอยู่เมืองไทยอยากทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษ? “สิ่งที่อยากทำที่สุดก็คงจะเป็นแฟนมีตติ้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 21ต.ค. จริงๆ แล้วผมเพิ่งมาถึงวันนี้เลยก็ได้ทานอาหารไทยไปแล้วอร่อยมากๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วง แตงโมปั่น ต้มยำกุ้งซึ่งปกติผมชอบทานต้มยำกุ้งอยู่แล้ว แต่ว่ามาทานที่เมืองไทยจริงๆ อร่อยที่สุด จริงๆ ไม่มีอาหารอะไรที่ผมทานไม่ได้”

เตรียมความพิเศษอะไรมาฝากแฟนๆ ในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้บ้าง? “ความพิเศษก็เหมือนชื่องานเลย “THE 10TH SEASON” จัดขึ้นเพื่อฉลองเดบิวต์ครบรอบ 10 ปีของผม ในงานเราก็จะได้มาย้อนดูกันตั้งแต่ผมเดบิวต์จนถึงตอนนี้ นอกจากนี้ก็จะได้มาดูผมร้องเพลงสดๆ แล้วตอนนี้ผมก็ร้องเพลงเก่งขึ้นด้วย”

รับบทบาทมาหลากหลาย ชอบแบบไหนที่สุด? “พูดถึงคนที่ชอบใช่มั้ยครับ เอาจริงๆ ผลงานล่าสุดที่ผมเพิ่งถ่าย Veteran 2 มันเป็นตัวละครที่ก้ำกึ่งว่าดีหรือว่าร้ายกันแน่ ถ้าหนังฉายเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกคนไปดูและตัดสินใจกันเองดีกว่า แต่สำหรับผมบทร้ายเล่นยากมากเพราะต้องคอยคิดอยู่ตลอดเวลา แล้วตอนนี้บทที่อยากจะลองก็คือบทที่สดใสยิ้มได้ เชื่อว่าแฟนๆ น่าจะไม่ได้เห็นผมยิ้มในผลงานมานานมากแล้ว ผมก็พยายามจะที่จะหาผลงานที่โชว์ภาพลักษณ์สดใสมาให้ชมกัน”

จากนั้นพระเอกหนุ่มได้เตรียมคำพูดภาษาไทยมาฝากแฟนๆ อีกด้วยประโยคว่า “ผมรักคุณ” ก่อนที่ ดีเจนุ้ย จะสอนให้พูดประโยค “ขออยู่ในชีวิตของเธอได้ไหม” งานนี้บอกเลยว่า แฮอิน พูดตามได้อย่างชัดเจนทีเดียว ก่อนจะทิ้งท้ายว่า “อยากให้วันพรุ่งนี้มาถึงเร็วๆ ขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับและรอคอยผมนะครับ”

สำหรับ “จองแฮอิน” มีผลงานการแสดงสุดโดดเด่นจากซีรีส์เรื่อง While You Were Sleeping รับบทพระรองแสนดีจนได้ใจผู้ชมอย่างล้นหลาม สู่การปูทางรับบทพระเอกเต็มตัวในเรื่อง Something in the Rain กับบทบาทพระเอกหนุ่มรุ่นน้องของนางเอกที่คว้าหัวใจเหล่าสาวๆ ได้อย่างอยู่หมัด และซีรีส์ Snowdrop ที่ประกบคู่กับนางเอกดีกรีศิลปินชื่อดังอย่าง “จีซู BlackPink” รวมถึงซีรีส์สุดฮิตเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับวงการทหารอย่าง D.P. ซีซั่น 1 และซีซั่น 2 ก็ได้รับความนิยมมากมายเช่นกัน.