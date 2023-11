ลุคซ์ เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง ใบเตย ได้รับอิสรภาพ Welcome Home Bitoey

ลุคซ์ เคลื่อนไหวครั้งแรก / หลังจากที่ศาลอาญา อนุมัติให้ปล่อยตัวชั่วคราว อดีตนักร้องนักแสดงชื่อดัง ใบเตย สุธีวัน กุญชร จำเลยที่ 3 คดีแชร์ Forex-3D โดยวางหลักทรัพย์เงินสด 5 ล้าน พร้อมเงื่อนไขให้ใส่กำไลอีเอ็ม และห้ามออกนอกประเทศ และมารายงานตัวกับศาลตามที่กำหนด

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ห้องพิจารณาคดี 711 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษกใบเตย ขึ้นแถลงต่อศาลว่า “ขอความเป็นธรรมจากศาล ให้โอกาสออกไปทำงานและ ทำหน้าที่แม่และดูแลลูก และคนในครอบครัวเพิ่งเสียชีวิตไป”

โดยเมื่อเวลา 19.53 น. ของคืนวันที่ 15 พ.ย. ลุคซ์ ชาญวิทย์ น้องชายได้นำรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปรับออกมาจาก ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ ซึ่ง ใบเตย ที่นั่งอยู่ในรถดังกล่าวได้ยกมือไหว้ผู้สื่อข่าวที่มานำเสนอข่าวตลอดทางที่รถเคลื่อนตัวออกไป

ล่าสุด ลุคซ์ ชาญวิทย์ น้องชาย ใบเตย ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ครั้งแรกหลังจากที่ ใบเตย ได้รับการปล่อยตัว เป็นคลิปสั้นๆ บรรยากาศที่บ้าน มีลูกโป่งประดับสีทอง พร้อมกับ Welcome Home Bitoey , thank everyone for nihht และขออนุญาตขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้มากๆ นะคับ