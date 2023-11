เปิดโมเมนต์ดินเนอร์เพื่อนๆ พี่ๆ อีกกลุ่ม แอฟ – นนกุล ร่วมเฟรม แฟนๆแห่แซวเลิกงานปุ๊บติดจรวดปั๊บ

หลังจากได้แค่ส่องคอมเมนต์เขาหวานกัน ระหว่าง แอฟ ทักษอร กับ นนกุล ชานน ฝ่ายชายปล่อยของถอดเสื้อโชว์ซิกซ์แพ็ก เจอ แอฟ คอมเมนต์มองบน ขณะที่ แอฟ โพสต์ร่วมเฟรมซุปตาร์สุดหล่อเกาหลี อีดงอุก งานนี้หนุ่มนนกุลก็เข้ามาคอมเมนต์อ้อนบอก ผมใส่เสื้อแล้วสีดำด้วยนะ เจอ แอฟ คอมเมนต์ตอบ ครั้งนี้อีดงอุก … ครั้งหน้าเจอ กงยู ทำเอาเรียกเสียงกรี๊ดเสียงฟินจากแฟนๆ

ล่าสุดโมเมนต์ที่แฟนๆรอคอยอีก เมื่อมีเพื่อนเปิดภาพไปดินเนอร์ มีทั้งนางเอก แอน ทองประสม , เชอรี่ เข็มอัปสร , นัท มีเรีย เป็นต้น ที่สำคัญงานนี้มี แอฟ และ นนกุล ร่วมเฟรมด้วย พร้อมแคปชั่นว่า

“Thank you #พี่ป๊อปผู้ไม่มีไอจี for the great dinner na ka Such a wonderful night with all the special people ka” ซึ่ง แอฟ ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่า “ดีใจที่ได้เจอค่ะ ไว้นัดกันอีกนะคะพี่โอ๋”

ท่ามกลางแฟนๆขอบคุณภาพที่รอคอยกันรัวๆ แถมมีแซวด้วย อาทิ กราบขอบพระคุณ คุณเจ้าของไอจีนะคะสำหรับโมเมนต์พระราชทาน , บางคนเลิกงานก็ติดจรวดเลย , หูยยยยย ดีอ่าาา ใจฟูเลย ต้องขอบคุณลีดองวุค เจอคนหวงแฟนแล้วหนึ่ง จบงานติดจรวดไปเลยอ่ะ ยิ้มกว้างเลยนะพ่อ ให้มันได้แบบนี้สิ สุดยอดน้องนนของเจ้ , เลิกงานปุ๊บ ติดจรวดไปหาปั๊ปปป โอ้ยนยยย เขิลลลล เป็นต้น