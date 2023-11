ภาพแห่งการรอคอย ‘โรเซ่’ โพสต์ภาพเบื้องหลังงาน The Korean State Banquet ครั้งแรก สยบข่าวอวสาน BLACKPINK ทำเเฟนทั่วโลกดีใจน้ำตารื้น

เรียกว่าแฟน ๆ ต่างรอคอย โมเมนต์ประวัติศาสตร์ ของ 4 สาวสมาชิกวง BLACKPINK ลิซ่า, โรเซ่, จีซู และเจนนี่ ปรากฏตัวในงาน “The Korean State Banquet” เพื่อร่วมต้อนรับประธานาธิบดียูนซอกยอลและสตรีหมายเลข 1 จากประเทศเกาหลีใต้ ณ พระราชวังบักกิ้งแฮม เนื่องโอกาสครบรอบ 140 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

พร้อมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิบริติช (Most Excellent Order of the British Empire) จากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นศิลปินจากฝั่งเคป๊อปวงแรกในประวัติศาสตร์วงการดนตรีโลกที่ผ่านมา



ล่าสุด “โรเซ่” ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมหน้า 4 สาว BLACKPINK ที่หลายคนต่างรอคอยให้เห็นอีกครั้ง เพราะหลังจากเรื่องราวการต่อสัญญา ทุกคนต่างไม่ได้เห็นภาพนี้อีกเลย

ไม่เพียงแค่นั้น โรเซ่ ยังได้โพสต์ความรู้สึกถึงการรับรางวัล รวมถึงได้รับเชิญเข้าร่วมกล่าวในงาน ว่า

“หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่รับเชิญเข้าร่วม Apple Park เพื่อกล่าวในงานพิธี APEC เกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิต

และ Blackpink ยังได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงของชาวเกาหลี ที่พระรางวังบักกิงแฮม และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ MBE พร้อมกับเพื่อร่วมวง สัปดาห์ที่หลากหลาบความรู้สึกจริงๆ

แต่คำว่าปราบปลื้มคงเป็นคำที่บรรยายได้ดีที่สุด ขอบคุณบลิ๊งค์ทุกคน ที่สนับสนุนพวกเรามาตลอด รู้สึกดีใจจริงๆที่มีแพลตฟอร์มนี้ และได้รวมแชร์เรื่องราวดีๆ”