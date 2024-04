สุดเศร้า ฟลุค บอกรักน้องสุดอาลัยหวังเป็นแค่ฝันร้าย โบ เผยคลิปสุดท้าย เบียร์ มีความสุขกับหลานๆ ได้เจอพี่น้องทุกคนที่ไม่ได้เจอมานาน ใจหายไม่ได้เจออีกแล้ว

ครอบครัวสูญเสียกะทันหัน หลังจากช็อกวงการบันเทิงและครอบครัว เบียร์ สรณัฐ มัสยวาณิช นักแสดงหนุ่ม น้องชาย ฟลุค เกริกพล หรือที่รู้จักกันดีในบท “อาเล้ง เฮง เฮง เฮง” จากซิตคอมดัง เสียชีวิตด้วยวัยเพียง 37 ปี จากหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา

ด้าน ฟลุค เกริกพล ได้โพสต์ภาพกับน้องชายบอกรักสุดอาลัย พร้อมแคปชั่นสุดเศร้า ตื่นขึ้นมาแล้วหวังให้เป็นแค่ฝันร้าย หลานสาวจะคิดถึงอาเบียร์เสมอ และเผยโมเมนต์เบียร์กับความสุขสุดท้ายครอบครัวในวันเกิดน้องอชิว่า

“A few last but always lovely moments with you My little brother @beer.soranut

I slept and woke up tonight a couple of times hoping it was just a bad dream

#RIP until we meet again someday among the stars

@babynatashacm will also miss you like I will always think of you. She will always get to see your photos and clips . You will always be alive in her memory as well as mine we love you little bro April 7 , 2024”

ด้าน โบ ชญาดา ก็โพสต์คลิปสุดท้ายของเบียร์ (ชมคลิป) ร่วมงานวันเกิด น้องอชิ หลานชาย สุดเศร้าภาพกับครอบครัวด้วยใบหน้าเปี่ยมสุขของเบียร์ พร้อมแคปชั่นสุดอาลัยว่า

“Safe journey krub R’Beer ขอให้อาเบียร์หลับให้สบาย เดินทางปลอดภัย ไปเป็นเทวดาอยู่กับคุณทวดบนสวรรค์ อชิรักอาเบียร์ครับ @beer.soranut @achirawat

พวกเราเพิ่งได้เจอกันในงานแต่งงานพี่ฟลุคพี่ลี และงานวันเกิดอชิครบ 21 ปี ทุกคนได้เจอเบียร์เป็นครั้งสุดท้าย คืนนั้นอาเบียร์ดูมีความสุขมากที่ได้มาเจอหลานๆ ได้เจอพี่น้องทุกคนที่ไม่ได้เจอกันนาน

เบียร์มากอดพี่โบกับพี่แบงค์หลายรอบ และมาขอบคุณที่เราดูแลอชิอย่างดี มาบอกพี่โบว่าเป็นแม่ที่ดีมาก (มีการบอกว่าดูแลดีเกินไป) ทำให้หลานเบียร์เป็นเด็กเรียบร้อย เป็นมัสยวาณิชมีคุณภาพ ยังพูดติดตลกเหมือนเดิมว่า อชิไม่เหมือนอาเลย :) ฝากพี่โบช่วยดูแลอชิด้วยนะครับ

พี่โบจะนำคำพูดของเบียร์มาเป็นกำลังใจในการเลี้ยงอชิให้ดีต่อไปนะคะ พี่โบเจอเบียร์มาตั้งแต่เล็กๆ เบียร์เป็นเด็กน่ารักพูดเก่ง เป็นคนจิตใจดี ขี้เล่น ชอบเฮฮาตลอดเวลา

เบียร์ชอบคุยเรื่องรถกับพี่แบงค์ ใจหายจริงๆ ที่จะไม่ได้เจอกันอีก จะเก็บคลิปนี้ไว้ให้อชิดูเวลาคิดถึงอาเบียร์นะคะ #gonetosoon #loveyou #brother #achirawat #boandfamily”