เปิดวาร์ป “โตชิ” ลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน แฟนหนุ่ม “กระแต อาร์สยาม” ข้างกายกว่า10ปี เติบโตมาด้วยกัน แฟนคลับชื่นชม คู่บุญของแท้

นักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บ “กระแต อาร์สยาม” หรือ “แตร บุญยะเลี้ยง” เคยออกมาเปิดเผยเรื่องหัวใจแบบไม่มีกั๊ก ยอมรับว่าไม่โสดแล้ว แถมคนนี้คบมานานเกือบจะ 10 ปีแล้ว

แต่ที่ยังไม่มีใครได้เห็นหน้าหวานใจสุดที่รักของเธออย่างเป็นทางการ เพราะรอวันประกาศแต่งงานจะได้เห็นทีเดียว

โดยกระแต เคยเผยตอนกลางปี 2566 ว่า “เตรียมแต่งงานสายฟ้าแลบ ไม่เกิน 2 ปีนี้ ไม่ได้เปิดตัว คนจะคิดว่าเรายังไม่มีแฟนบ้าง โสดบ้าง แต่จริงๆ คบกับคนนี้มา 10 ปีแล้ว รักเดียวใจเดียวมาก อยู่ด้วยกันจากความเข้าใจ

จากตอนแรกเป็นเพื่อนสนิทกัน แล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้นด้วย เพราะว่าหนูอยู่ระบบหน้าบ้าน เขาอยู่ระบบหลังบ้าน เป็นคนที่ส่งเสริมเราก็มีความสุข”

กระแตยังบอกอีกว่า “เอาจริงๆคบมา 10 ปี มันก็แต่งได้แล้วล่ะ หลายๆคนไม่รู้ มันเลยกลายเป็นเหมือนถ้าเราประกาศแต่ง มันก็เลยดูสายฟ้าแลบ เพราะตั้งใจว่าไม่เกิน 2 ปีนี้

คือตั้งเป้ากับตัวเองแล้วก็แฟน ว่าจะทำธุรกิจของเราให้ถึงพันล้านบาทแล้วเปิดตัวเลย หาแรงบันดาลใจ หาเป้าหมาย ต้องขยันทำให้ได้ แต่หนูก็คิดไว้ว่าถ้าไม่ถึงเป้า 2 ปีก็จะแต่ง เพราะจะ 40 แล้วค่ะ”

สำหรับแฟนหนุ่มของเธอคนนี้ ก็ไม่ใช่ใครไหนกัน ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่ามีหนึ่งหนุ่มที่อยู่ข้างกายเธอตลอด ทำงานด้วยกันตลอด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ หรืองานคอนเสิร์ต และถึงแม้กระแตจะไม่โพสต์ประกาศว่านี่คือแฟน แต่เธอก็ไม่ปิดบัง ไปไหนมาไหนด้วยกันก็เปิดเผยตลอด

ซึ่งคนนั้นก็คือ โตชิ จิรทีปต์ ปันธิ ลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน อดีตศิลปินวง 316 Three One Six มีดีกรีแชมป์ลีลาศของประเทศ เป็นคนออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินดังอีกหลายๆ คน

และปัจจุบัน นอกจากจะเป็นหวานใจของสาวกระแตที่คอยช่วยเรื่องธุรกิจแล้ว หนุ่มโตชิ ยังเป็นแดนซ์เซอร์ในวงของกระแตด้วย

ซึ่งจริงๆแล้ว คนที่เป็นแฟนคลับของกระแตตัวจริง จะทราบอยู่แล้ว ว่าคนนี้คือแฟนของเธอ และได้มีช่องติ๊กต็อกของแฟนคลับกระแต ได้รวบรวมรูปคู่ของ กระแต-โตชิ มาให้รับชมความน่ารัก ซึ่งคนที่เห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เขาโตมาด้วยกันจริงๆ เริ่มจาก0-1000 และชมว่านี่แหละคือคู่แท้คู่บุญ ช่วยกันก่อร่างสร้างตัว