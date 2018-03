‘เดอะ ทอยส์’คว้าหน้าใหม่The Guitar Mag Awards 2018-‘คุกกี้เสี่ยงทาย’ได้เพลงฮิต

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 16 ปี นิตยสาร “The Guitar mag (เดอะกีตาร์ แม็ก)” จัดงาน THE GUITAR MAG AWARDS 2018 : REAL AWARDS FOR REAL ARTISTS (เดอะ กีตาร์ แม็ก อวอร์ด 2018 เรียล อวอร์ด ฟอร์ เรียล อาร์ทิส) เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้กับศิลปิน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการเพลงไทย โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ปีนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์คือ “Music Digital 4.0” ดนตรีมั่นคง ศิลปินมั่งคั่ง วงการยั่งยืน ว่าด้วยเรื่องราวของวงการดนตรีในยุคดิจิตัลที่เข้าถึงดนตรีที่ง่ายขึ้นผ่านปลายนิ้วสัมผัส ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ทำให้การทำเพลงในยุคปัจจุบันนี้ง่ายขึ้น ซึ่ง

ปีนี้จัดขึ้นที่ Ultra Area ชั้น 6 Show DC



โดยการประกาศผลมีทั้งสิ้น 13 รางวัล ดังนี้

รางวัล Lifetime Achievement Award 2018 รางวัลที่มอบให้กับผู้คร่ำหวอดในวงการดนตรี ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง และสร้างคุณูปการให้กับวงการเพลงบ้านเรา ได้แก่ เอก-ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

รางวัล Best Male of The Year มอบให้กับนักร้องชายยอดนิยมแห่งปี ได้แก่ อะตอม-ชนกันต์ รัตนอุดม สังกัด White Music

รางวัล Best Female of The Year มอบให้กับนักร้องหญิงยอดนิยมแห่งปี ได้แก่ ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย สังกัด White Music



รางวัล Best Band of The Year มอบให้กับวงดนตรียอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ Big Ass สังกัด genie records



รางวัล Single Hit of The Year มอบให้กับเพลงฮิตที่ได้รับความนิยมแห่งปี ได้แก่ คุกกี้เสี่ยงทาย ศิลปิน BNK48 สังกัด BNK



รางวัล Best Album of The Year มอบให้กับอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ The Lion ศิลปิน Big Ass สังกัด genie recordsรางวัล Best Style of The Year มอบให้กับวงดนตรีที่มีแนวเพลงโดดเด่นแตกต่าง และได้รับความนิยมแห่งปี ได้แก่ 25 Hours สังกัด genie records



รางวัล New Wave of The Year มอบให้กับศิลปินหรือวงดนตรีหน้าใหม่ ที่มีผลงานออกมาและประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ได้แก่ The Toys สังกัด What The Duck



รางวัล Best Choice of The Year มอบให้กับศิลปินหรือวงดนตรีที่น่าสนใจในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ The Rube สังกัด Spicydise

รางวัล Best Producer of The Year มอบให้กับโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ไก่-สุธี แสงเสรีชน จากเพลง เป็นทุกอย่าง ศิลปิน Room 39 สังกัด Loveis

รางวัล Best Song Writer of The Year มอบให้กับนักแต่งเพลงยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ เป้ วง Mild หรือ ศิวพงษ์ เหมวงศ์ จากเพลง FOE (ไม่ใช่พระเอก)

รางวัล The Guitar Man of The Year มอบให้กับมือกีตาร์แห่งปีที่มีผลงานการเล่นโดดเด่นที่สุดในรอบปี ได้แก่ อ๊อฟ-พูนศักดิ์ จตุระบุล กับ หมู-อภิชาติ พรมรักษา จากเพลง เชิดสิงโต ศิลปิน Big Ass สังกัด genie records

และสุดท้ายรางวัล Popular Vote มอบให้กับศิลปินหรือวงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุด จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารจากทั่วประเทศ ได้แก่ เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร