ไม่มียุคมืดใดๆ ยิปซี คีรติ เผยภาพสมัยเด็กย้อนวัยใส อินเนอร์เฟียสนี้มีมาตั้งแต่เด็ก ความตัวแม่ตัวมัม-คาแร็กเตอร์ชัดเจน เกิดมาเพื่อเป็นสาวแซ่บ

สวย-แซ่บ มาตั้งแต่เด็กไม่มียุคไหนฆ่าเธอได้จริงๆ สำหรับนักแสดงสาวเซ็กซี่ “ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์” จนสาวๆหลายคนยกให้เป็นไอดอล ในเรื่องการดูแลตัวเอง ออกกำลังกาย ความสวยความงาม การแต่งกาย และทัศนคติในการใช้ชีวิต

โดย ยิปโซ ออกมาโพสต์สมัยเด็กย้อนวัย เป็นภาพย้อนอดีตกลับไปสมัยวัยใส แต่ละรูปไม่เคยเห็นมาก่อน เขียนข้อความไว้ว่า me & series of my resting bitch face . . คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดแต่เด็ก

หลังจากลงรูปงานนี้คอมเมนต์สนั่น อาทิ เป๊ะแต่เด็กกกก, ตอนเห็นในยิปย่อยน่ารักมากๆ นี่มาดูชัดๆยิ่งน่ารักไปอีก, มีความตัวแม่และโมเดลตั้งแต่เด็กๆเลยคาะพี่ยิป❤️❤️, เฟียสแต่เด็กค่า, จริตเดียวมาตลอดดด, จริตในการถ่ายรูปนี้🔥❤️, หน้าเทอออออออ คาแรกเตอร์ชัดเจนนนนนนแต่เด็กจิงงงง

ที่มา gypsykeerati