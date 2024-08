โมเมนต์ไม่เห็นได้ง่ายๆ เปิดภาพ 3 นางเอกดัง เพชรา – อรัญญา – อั้ม พัชราภา ร่วมอาลัย ชรินทร์ กราบส่งขึ้นสวรรค์ เป็นกำลังใจให้ครอบครัว

อี๊ฟ พุทธธิดา ลูกสาวคนเดียวของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ต้อย เศรษฐา ศิระฉายา และนางเอกดัง เปี๊ยก อรัญญา นามวงษ์ ล่าสุดเผยภาพ พาคุณแม่ไปร่วมแสดงความอาลัย ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ ที่จากไปอย่างสงบในวัย 91 ปี

โดยเผยภาพ 3 นางเอกร่วมเฟรม นอกจากนางเอกในตำนานตลอดกาล อรัญญา นามวงษ์ ที่มาให้กำลังใจนางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง เพชรา เชาวราษฎร์ ภรรยา ชรินทร์ แล้ว

ยังมีภาพนางเอกยุคปัจจุบัน อั้ม พัชราภา ก็มาให้กำลังใจเพื่อนสนิท แหวนแหวน ปวริศา หลานสาวของ ชรินทร์ นันทนาคร ด้วย เรียกว่าเป็นภาพหาดูยาก นางเอกแต่ละยุคมาร่วมเฟรม

พร้อมแคปชั่นว่า “กราบส่งคุณตาฉึ่งขึ้นสวรรค์ เป็นกำลังใจให้กับป้าอี๊ด และครอบครัวนะคะ #อรัญญานามวงษ์ #เพชราเชาวราษฎร์ #พัชราภาไชยเชื้อ”

ท่ามกลางคอมเมนต์นอกจากร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ชรินทร์ นันทนาคร แล้ว ยังชมภาพ 3 นางเอกสวยประทับใจมาก อาทิ

ดาวจรัสฟ้า งามทั้งกายและใจค่ะ ทั้ง3คนเลยค่ะ , 3 generations of heroine ด้าน แหวนแหวน ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า “@yvessirachaya omggggg loving all the pics คุณยายและคุณแม่สวยมากกกกค่า”

ขอบคุณภาพ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ Aum Patchrapa Fanclub , yvessirachaya