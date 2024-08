สื่อนอกตีข่าวใหญ่! ปู ไปรยา ร่วมโปรเจกต์ยักษ์ Eyes in the Trees ประกบซุปตาร์ระดับออสการ์ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของนักแสดงคนไทย

อีกหนึ่งข่าวคราวความยิ่งใหญ่ของนักแสดงไทยในวงการฮอลลีวูด “ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก” ยังคงโลดแล่นในวงการภาพยนตร์ระดับโลก ล่าสุดข่าวบันเทิงต่างประเทศทั่วโลกตีข่าวใหญ่ หลังมีการเปิดเผยโปรเจกต์สุดพิเศษ ภาพยนตร์เรื่องใหม่ “Eyes in the Trees” หนังระทึกขวัญแนวไซไฟสุดตื่นตาตื่นใจ ดัดแปลงจากนวนิยายดัง “The Island of Doctor Moreau”

คว้าตัวนักแสดงระดับตำนานรางวัลออสการ์ “Anthony Hopkins” (แอนโทนี่ ฮอปกิ้นส์) การันตีความสำเร็จมาแล้วตลอดกาล ขึ้นแท่นนักแสดงนำเรื่องนี้ รวมไปถึงนักแสดงมากฝีมือชื่อสะท้านโลกอย่าง “Jonathan Rhys Meyers” (โจนาธาน รีห์ส เมเยอร์ส)” ผู้โด่งดังจากภาพยนตร์ “Match Point” ร่วมด้วย “Ashley Greene” (แอชลีย์ กรีน) จากภาพยนตร์ดัง “The Twilight Saga” และ “Thomas akretscann” (โธมัส เครตช์แมนน์) จากภาพยนตร์ “Indiana Jones and the Dial of Destiny”

พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรซ์มีรายชื่อของนักแสดงสาวชาวไทย “ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก” ที่กำลังมีผลงานล่าสุดซีซันใหม่ของ “The White Lotus” เป็นเซ็ทนักแสดงที่เคมีน่าจับตามอง ซึ่งเพียงแค่รายชื่อทีมผู้สร้างและทีมนักแสดง ก็ทำเอานักลงทุนจากทั่วโลก พากันจับจองซื้อขายยอดถล่มทลาย พร้อมปิดดีลมหาศาลยิ่งใหญ่ที่เทศกาลภาพยนตร์โตรอนโต โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดเดินทางมาถ่ายทำในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของภาพยนตร์ “Eyes in the Trees” นำเสนอเรื่องราวของ นักข่าวและทีมงานที่เริ่มต้นการเดินทางเข้าไปในป่าอันโดดเดี่ยว และพบว่าการเดินทางของพวกเขากลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองเท่านั้น แต่สำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด จำลองความลึกลับจากโลเคชั่นจากชายฝั่งของประเทศไทย เนรมิตความลึกลับ น่ากลัวเกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “เกาะแห่งความตาย”

เกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยข่าวลือเกี่ยวกับการทดลองทางการแพทย์ของรัฐบาลที่ถูกลืม และการดัดแปลงทางพันธุกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำโดย “ดร. แอดดิส” นำแสดงโดย (แอนโทนี่ ฮอปกินส์) พวกเขาทั้งหมดต้องสู้และเพื่อเอาชีวิตรอด กับการขัดขวางแผนการของ “ดร.แอดดิส” ในการ “ถดถอยมนุษยชาติ” ซึ่งกำลังคร่าชีวิตประชากรมนุษย์ส่วนใหญ่ของโลก

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ “ปู ไปรยา” นักแสดงคนไทย กับเส้นทางวงการภาพยนตร์ระดับโลกที่ก้าวไปอีกขั้น รวมไปถึงยกระดับประเทศไทยที่ถูกเลือกให้เป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทำ ช่วยดึงเม็ดเงินมหาศาลผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริง