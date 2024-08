นักแสดงมากฝีมือ ยอจินกู ท้าทายบทผู้ก่อการร้ายในหนัง HIJACK : นรกเหนือน่านฟ้า หวั่นกลัวทำได้ไม่ดี แต่อยากให้คนดูได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงเกาหลีที่มีทักษะทางการแสดงอย่างเยี่ยมยอด สำหรับ ยอจินกู (YEO Jin-goo) หลังจากฝากผลงานคุณภาพไว้มากมายจนเป็นที่ประทับใจกับแฟนๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ The Crowned Clown, My Absolute Boyfriend, Hotel Del Luna, Beyond Evil ฯลฯ รวมถึงภาพยนตร์ Ditto

ล่าสุด ยอจินกู พลิกบทบาทครั้งสำคัญกับการมารับบทนำเป็นผู้ก่อการร้ายในภาพยนตร์ HIJACK : นรกเหนือน่านฟ้า โดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า “ตอนแรกที่ได้อ่านบทผมสนุกมากครับ สนุกมากจริงๆ แต่พอลองอ่านอีกทีตามบท ยงแด ที่ผมได้รับในตอนแรก ผมก็ถามตัวเองหลายครั้งเลยว่าจะเล่นบทนี้ได้ดีจริงเหรอ”

“แต่ในระหว่างหาคำตอบนั้นผมก็จินตนาการภาพตัวเองเล่นเป็น ยงแด ในหัวอยู่เรื่อยจนเห็นภาพชัด เลยคิดว่าฉันอยากเล่นบทนี้มากเลยสินะ อยากร่วมงานสินะงั้น ต้องเล่นแล้วล่ะ ตั้งแต่นั้นมาเพื่อให้แสดงได้ดี ผมก็คุยกับผู้กำกับ นักแสดงรุ่นพี่ และนักแสดงที่เข้าฉากด้วยกันอยู่เรื่อยๆ และตั้งใจเรียนเรียนรู้ ต้องให้คนดูได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ๆ ผมก็เลยตั้งใจเตรียมตัวให้มากขึ้นครับ”

อุปสรรคในการถ่าย บลู สกรีน คืออะไร? “การที่ต้องใช้ บลู สกรีน มันเป็นเพราะว่าเราถ่ายทำบนฟ้าจริงๆ ไม่ได้ไง เราถ่ายทำโดยการเซ็ต บลู สกรีน รอบๆ ส่วนเครื่องบินก็เซ็ตขึ้นมาเป็นฉากจริง ถ้าให้พูดจุดที่ยากนะ บางทีก็มีฉากที่ต้องมองออกไปด้านนอกเครื่องบิน เวลาถ่ายฉากพวกนั้นต้องหาจุดโฟกัสสายตา และจินตนาการถึงสภาพด้านนอก เลยมีช่วงที่ต้องใช้จินตนาการครับ”

สำหรับภาพยนตร์ HIJACK : นรกเหนือน่านฟ้า มีกำหนดเข้าฉายให้แฟนหนังได้พิสูจน์ความลุ้นระทึก 5 กันยายน 2567 ในโรงภาพยนตร์

ขอบคุณที่มา FB : สมาคมผู้คลั่งไคล้ SuperHero