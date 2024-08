อากาเซ่ไทยใจฟู ยองแจ สร้างปรากฏการณ์ ONCE IN A DREAM กับเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตแรกที่ไทย 2024 YOUNGJAE ASIA TOUR “ONCE IN A DREAM”

จัดเต็มความฟินโดนใจอากาเซ่ไทย! ยองแจ ประเดิมเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต 2024 YOUNGJAE ASIA TOUR “ONCE IN A DREAM” ที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรก สร้างครั้งหนึ่งของความฝันให้เป็นจริงโดย THE DREAM AND DESTINY หรือ The DnD

ร่วมกับ 3 พาร์ตเนอร์ MI GROUP, BEE GOOD ENTERTAINMENT และ SUDSAPDA ENTERTAINMENT โดย AME IMAGINATIVE เมื่อวันที่ 24-25 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ Union Hall ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

ขึ้นชื่อระดับเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตไม่ธรรมดาแน่นอน การแสดงครั้งนี้อัดแน่นด้วยความพิเศษที่ หนุ่มยองแจ นำมาฝากแฟนๆ อากาเซ่ชาวไทยให้ใจฟู ตระการตาด้วย แสง สี เสียงและการแสดงแบบจัดเต็มทั้ง 2 รอบการแสดง

เริ่มเปิดเวทีเรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์ด้วยเพลง T.P.O และ Do it ไม่พอ! หยอดหวานชม อากาเซ่ไทย เป็นเจ้าหญิงแสนสวย ทุกคนพร้อมใจแต่งตัวเดรสโค้ดสีฟ้ามาเหมือนท้องฟ้าที่สดใส พร้อมบอกที่มาของชื่อ ONCE IN A DREAM เพราะอยากให้ทุกคนอยู่ในความฝันที่ดีกับยองแจ

จากนั้นฟินกันอย่างต่อเนื่องกับเพลงเพราะๆ ที่ ยองแจ ขนมามอบให้ อาทิ Roses, Deal, Dreaming Again, Summer Happening และอีกมายมาย แถมเซอร์ไพรส์แสนประทับใจด้วยโปรเจ็กต์ I LOVE YOUNGJAE จากอากาเซ่ไทยที่ทำเอายองแจปลื้มใจสุดๆ

ปิดท้ายแดนซ์กระจายแบบชุ่มฉ่ำจัดเต็มด้วยเพลง T.P.O, NANANA, Hard Carry, Go Higher, Page, Breath, Just Like และ Before The Full Moon Rises เสียงกรี๊ดไม่แผ่วเลยสักนิดตั้งแต่ต้นจนจบคอนเสิร์ต! เป็นบรรยากาศแห่งความสุขท่ามกลางความสวยงามของทะเลไฟอากาบง

เต็มอิ่มกับเซอร์วิสแฟนๆ ที่งานนี้ ‘เจ้านากน้อย’ ฉายาน่ารักๆ ของ หนุ่มยองแจ ทำได้อย่างถึงใจ รวมทั้ง Fan Benefit ที่งานนี้ได้ใจเหล่าผู้ชมอย่างมาก สมการรอคอยการคัมแบ๊กของยองแจ ภายใต้สังกัดใหม่ ANDBUT COMPANY ซึ่งเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต 2024 YOUNGJAE ASIA TOUR “ONCE IN A DREAM” จัดแสดงขึ้นที่ไทยเป็นแห่งแรก

หนุ่มยองแจ ยังได้เผยความรู้สึกว่าถึงแฟนๆ อากาเซ่ชาวไทยว่า “แค่อยากให้ทุกคนมีความสุข แค่อยากให้ทุกคนมีความฝัน ขอบคุณที่รักผมทั้งในอดีต และปัจจุบัน ดีใจที่ได้เจออากาเซ่ชาวไทยอีกครั้ง หวังว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและสนุกไปด้วยกัน” เรียกว่างานนี้จัดเต็มความสนุกและยังขนความสุขกลับบ้านด้วยหัวใจพองโตกับความน่ารักของ เจ้านากน้อยยองแจ แบบอิ่มอกอิ่มใจกันเลยทีเดียว