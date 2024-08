คิมจีวอน โปรยเสน่ห์เกินต้าน จัดแฟนมีตติ้งแรกในประเทศไทย “2024 KIM JI WON ASIA FAN MEETING TOUR < BE MY ONE> in BANGKOK” สวยเหมือนหลุดมาจากซีรีส์ สมมง “ราชินีแห่งน้ำตา” แฟนคลับอิ่มเอมอบอุ่นทุกที่นั่ง

เมืองไทยมีคิมจีวอนแล้ว! คุ้มค่าการรอคอยกับการมาเยือนเมืองไทยครั้งแรกของนักแสดงสาวผู้คว้าหัวใจคนดูไปทั่วเอเชีย คิมจีวอน (Kim Ji Won) นางเอกสุดฮอตจากเกาหลีใต้ ผู้สร้างอาการ “จีวอนซินโดรม” กำเริบต่อเนื่อง โดยเฉพาะซีรีส์ Queen of Tears ที่คว้าสถิติเรตติ้งสูงทะลุ 20% ในช่องโทรทัศน์เกาหลีใต้ และในประเทศไทยก็มีผู้ชมผ่าน Netflix เป็นอันดับหนึ่งในไทย (ณ ช่วงเวลาออนแอร์)

รวมทั้งทุกผลงานที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจ ทันทีที่ Dream High Entertainment ประกาศพร้อมพา ราชินีแห่งน้ำตา มาไทยก็ได้รับความสนใจจนบัตร Sold Out ตั้งแต่วันแรกโดยงาน “2024 KIM JI WON ASIA FAN MEETING TOUR < BE MY ONE> in BANGKOK” จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

ภายในงานมีแฟนๆ ทั้งชาวไทยและอินเตอร์มารอรับพลังความสุขเต็มทุกที่นั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือแฟนมีตติ้งแรกในไทยทำให้ #คิมจีวอน ขึ้นเทรนด์ X ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 2 ชั่วโมงเต็มของงาน

เปิดเวทีสุดพิเศษด้วยเพลง “Stupid Cupid” กับลุกส์ “ฮงแฮอิน” ที่แฟนๆ ถูกตกให้หลงรัก เรียกเสียงกรี้ดสนั่นโรงละคร เพราะทั้งเสียงเพราะๆ และความสวยเหมือนหลุดจากในซีรีส์ ก่อนจะตอกย้ำความปังด้วยพิธีกรคิวฮอตอารมณ์ดี ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ที่ยิ่งทำให้บรรยากาศในงานสนุกสนาน อบอวลด้วยความสุขขึ้นไปอีก

ก่อนจะนำสู่ช่วงพูดคุยความรู้สึกที่ได้มาเจอแฟนๆ ชาวไทยครั้งแรก แต่ถือเป็นการมาไทยครั้งที่2 ในชีวิต เพราะเจ้าตัวเคยมาเที่ยวเมื่อตอนยังเด็กแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนที่เลือกเพลง “Stupid Cupid” มาร้องนั้น สาวคิมจีวอน เผยว่า “เป็นเพลงที่เคยร้องตอนถ่ายละคร ทำให้อยากฟังอีกครั้ง แล้วก็เป็นเพลงที่เลือกเองด้วยค่ะ”

แล้วด้วยน้ำเสียงและการเพอร์ฟอร์มที่สุดแสนจะน่ารัก เลยอดถามไม่ได้ว่าหากได้เป็นไอดอล อยากอยู่ตำแหน่งไหน ซึ่ง สาวคิมจีวอน ตอบว่า “ตำแหน่งรีแอ๊กชั่น อยู่ข้างๆ เมมเบอร์คนอื่นค่ะ” ในขณะที่แฟนๆ ทั้งโรงละครลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าเหมาะกับตำแหน่ง “วิชวล” ที่สุด

สำหรับชื่อของแฟนมีตติ้ง < BE MY ONE> เจ้าตัวเผยถึงที่มาว่า “ฉันอยากเป็น(หนึ่ง)พลังที่คอยสนับสนุนแฟนคลับให้เท่ากับที่เคยได้รับพลังจากแฟนๆ ทุกคนค่ะ ด้วยความหมายนี้เอง ฉันจึงลองตั้งชื่อว่า BE MY ONE และแน่นอน คำว่า ONE ก็เป็นความหมายของชื่อ คิมจี‘วอน’ ด้วยค่ะ”

ต่อกันในช่วง PLAYLIST TALK จากละคร 3 เรื่องที่แฟนชาวไทยชื่นชอบมากที่สุด สาวจีวอน บอกว่าจะเลือกฟังเพลงที่เข้ากับคาแร็กเตอร์ในทุกงานแสดงที่ได้รับในช่วงถ่ายทำ ซึ่งได้แก่ เพลง“I always miss you” ของ อีซอนฮี ในช่วงรับบท ยุนมยองจู จากเรื่อง “Descendants of The Sun”, เพลง “Shining” ของ คิมยุนอา ในช่วงรับบท ยอมมีจอง จากเรื่อง “My Liberation Notes” และเพลย์ลิสต์สุดท้ายกับเพลง “Fine”ของ ซอนอูจองอา ในช่วงรับบท ฮงแฮอิน จากเรื่อง “Queen of Tears” นั่นเอง

จากนั้นพิธีกรนำสู่ช่วง STYLING TALK เจาะลึกการแต่งตัวที่มักดึงดูดความสนใจ โดยจัดทัวร์นาเมนต์คัดเลือกการแต่งตัวของตัวละครที่ สาวจีวอน เคยแสดง The Heirs, Descendants of The Sun, Fight for My Way Arthdal Cronicles, Lovestruck in The City, My Liberation Notes และ Queen of Tears ทำเอาแฟนๆ ดื่มด่ำกับเพลย์ลิสต์และสไตล์การแต่งตัวแบบเจาะลึกกับสาวจีวอนสุดๆ

ก่อนที่ จีวอน จะปรากฏตัวบนเวทีอีกครั้งในลุกส์ที่2 กับเพลง From Bottom of My Heart Ost.Queen of Tears เรียกเสียงปรบมือและสกิลหูเคลือบทองจากแฟนๆ ไปเต็ม จากนั้นจัดเต็มพิเศษขึ้นไปอีกกับช่วง BE MY WON TALK ที่เปิดประวัติส่วนตัวที่เจ้าตัวเขียนเองในปี2024 พร้อมเล่าจุดเปลี่ยนชีวิตในวันที่ได้รับบัตรให้ไปคัดเลือกนักแสดง และบอกเล่าชีวิตประจำวันให้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น โดย สาวจีวอน ได้เผยวิธีจัดการกับความเครียดคือการทานของหวานนั่นเอง รวมทั้งยังตอบคำถามที่คัดเลือกจากแฟนคลับหน้างานแฟนมีตติ้งที่ส่งเข้ามาด้วย

สนุกสนานกันต่อกับ ช่วง KJW MINI GAME ทั้งทายคำจากฝีมือวาดรูปของสาวจีวอนและทายเพลงประกอบละครที่แฟนตัวจริงต้องรู้ พร้อมด้วยของขวัญสุดพิเศษให้ผู้ที่ตอบถูก ก่อนจะประกาศของขวัญสุดพิเศษด้วยการให้เวลาถ่ายภาพส่วนตัวเรียกชัตเตอร์จากทุกที่นั่งได้รูปประทับใจกลับไปอย่างจุใจ

และในช่วงสุดท้าย สาวจีวอน ได้บอกความรู้สึกกับการมาแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยว่า “เหมือนชื่อแฟนมีตติ้ง BE MY ONE เลยค่ะ ฉันอยากจะบอกกับแฟนคลับทุกคนที่นี่อีกครั้งว่า ฉันรู้สึกเหมือนได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนจริงๆ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนจริงๆ นะคะ”

ด้วยพลังความรักของแฮ-อินไทยกับโปรเจ็กต์พิเศษที่แฟนๆ ทำขึ้นเพื่อแสดงความรักต่อ สาวคิมจีวอน พร้อมถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆ ร่วมกับแฟนๆ และปิดท้ายลาไปกับการร้องเพลง “ONLY” ของ LeeHi แถมหลังจบงานแฟนๆ ยังได้รับกิจกรรม HiBye ส่งท้าย เรียกว่าเป็นงานแฟนมีตติ้งที่อบอุ่น ชุ่มชื่นหัวใจเหล่า แฮ-อิน ของ “ราชินีแห่งน้ำตา” ที่เต็มอิ่มที่สุด