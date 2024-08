ญาญ่า อุรัสยา ลั่นไม่ไหวแน่ หลัง ณเดชน์ บอกอยากมีลูกหลายคน แพลนไปมูขอเรตติ้ง ละครเรื่องล่าสุด หนึ่งในร้อย หวังคนดูถูกใจ หลังถูกคาดหวังกอบกู้ละครไทย

ถึงกับอุทานออกมาอย่างแรงว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่ไหวแน่ สำหรับนางเอกสาวสุดฮอต ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ หลังรู้ว่าหวานใจหนุ่ม ณเดชน์ คูกิมิยะ ตั้งเป้าอยากมีลูกหลายคน

โดยวันนี้ (29 ส.ค.67) ‘ญาญ่า’ ที่มาร่วมงานไฟน์ไลน์ เปิดตัวเพอร์ฟูม คอลเลคชั่น ครบทั้งผลิตภัณฑ์ ซัก ปรับ รีด ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ ได้เปิดใจถึงเหตุผลที่ไม่อยากมีลูกหลายคน และยังเผยถึงงานละครเรื่องล่าสุด หนึ่งในร้อย ใกล้ออนแอร์เร็วๆ นี้ ถึงกับต้องเตรียมไปมูขอพรให้เรตติ้งละครปังๆ หวังคนดูถูกใจ หลังกลายเป็นความหวังกอบกู้วิกฤตละครไทย

ไปเที่ยวพัทยาด้วยกันมาหวานมาก? “ใช่ค่ะ ไปพัทยากันมา ก็หวานดีค่ะ วันนั้นเป็นซุปเปอร์บลูฟูลมูน ว่างพอดีวันนั้นก็เลยตัดสินใจขับรถไปพัทยากัน ไปนั่งดูพระจันทร์ ซุปเปอร์มูน ดีค่ะ รู้สึกชิลมากๆ ไม่มีอะไรพิเศษขนาดนั้น ก็แค่เอาผ้าห่มไปวางแล้วก็นอนดูพระจันทร์ มันเป็นการเติมเต็มมากๆ มันมีความสงบแบบมั่นคง ลงตัวว่าแบบนี่ของฉัน (หมายถึงพี่ณเดชน์?) ใช่ๆ มันพอดีเป๊ะแล้วหันไปมองหน้ากัน (ทำท่าชี้มาที่ตัวเอง) ของฉัน”

พี่แบร์พูดถึงเรื่องอนาคต อยากมีลูกเยอะๆ? “เพราะว่าเขาไม่ต้องเบ่ง เขาถึงบอกว่ากี่คนก็ได้ (แล้วเราตกลงหรือเปล่า?) เอาจริงๆ ยังไม่ได้วางแผนไกลขนาดนั้นว่าจะกี่คน แต่ว่าไม่ได้อยากได้เยอะขนาดนั้น คิดว่าไม่เกินสอง”

แต่พี่เขาอยากมี 12 ไหวมั้ย? “โว๊ะ ไม่ไหว (หัวเราะ) เป็นไปไม่ได้ค่ะ”

ช่วงที่ผ่านมาพี่แบร์บอก ญ่า ดูแลเขาดีมาก? “ก็ทีมเวิร์กที่ดีค่ะ (เป็นพยาบาลดุมั้ย?) นิดหน่อย เหมือนเขายังมีความตั้งใจที่จะดูแลหุ่นของเขาใช่มั้ย ก็จะออกกำลังกายเยอะแล้วบางทีก็อาจจะเจ็บนิดหน่อย ถามว่าดื้อมั้ย ก็ไม่ดื้อค่ะ เพราะว่าเขาดื้อไม่ได้มันน่าจะเจ็บ เขาถอดเฝือกแล้วก็โอเคนะคะ อยู่ในขั้นตอนกายภาพ ก็เกือบกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ ถือว่าไปได้ดีมากๆ เลย ฟื้นตัวเร็ว เขามีความตั้งใจสูง”

ต้องเริ่มกลับไปซ้อมละครเวทีแล้ว? “ไม่แน่ใจค่ะ แต่ว่าน่าจะเร็วๆ นี้”

ที่เราบอกว่าจองตั๋วไปดู พี่แบร์ เล่นละครเวทีฟ้าจรดทราย ยังเหมือนเดิมมั้ย? “อ๋อ เปลี่ยนวันเรียบร้อยแล้ว พร้อมค่ะ รู้สึกว่ามีเพื่อนจะไปดูเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ เพราะว่าตอนนั้นเขาไม่ว่าง ตอนนี้เขาว่างกันแล้ว”

พอการกลับมารอบนี้ต้องอัดฉีดกำลังใจเยอะๆ มั้ย? “แน่นอนค่ะ เพราะเขาก็รู้สึกเขายังกลัวๆ อยู่ ญ่าต้องเป็นกำลังใจให้พี่แบร์เยอะๆ ค่ะ ไปหน้าเวทีค่ะ เพราะหลังเวทีเขาต้องใช้สมาธิ เราเชื่อว่าเขาทำได้ค่ะ”

ล่าสุดทีเซอร์ละคร หนึ่งในร้อยปล่อยออกมาแล้ว? “ใช่ค่ะ เพิ่งรู้เมื่อเช้าเหมือนกันค่ะ ก็ตกใจดีค่ะ ว้าว ละครจะออนแอร์แล้ว เป็นเรื่องฟีลกู๊ดมากๆ ค่ะ เชื่อว่าคนดูจะรู้สึกว่านักแสดงทุกคนแต่งตัวหน้าตาสบายตาสบายใจมากๆ”

หลายคนคาดหวังอยากให้ทำให้ถึง? “จริงๆ เล่นแล้วรู้สึกสนุกค่ะ เรื่องราวมันจะเป็นแบบพีเรียดที่ตัวละครทำตัวไม่พีเรียดขนาดนั้น ตัวละครของญ่าทันสมัยพอสมควร ภาพสวยมากๆ เสื้อผ้ายืนแต่งตัวชุดละเป็นชั่วโมงค่ะ เป็นตุ๊กตาครั้งแรกในชีวิตของจริงเลย หวังว่าจะชอบกันค่ะ (เคมีใหม่ๆ ด้วย?) ใช่ค่ะ ต่อ(ธนภพ) ทำได้ดีมาก (ต่างคนต่างชมกันและกัน?) คือของต่อจะยากกว่าของญ่าพอสมควร เพราะตัวละครเขาจะสุขุมเก็บ แต่ของญ่าจะคนละแบบ”

แฟนๆ รอคอย เขาบอกว่าจะเป็นเรื่องที่มากอบกู้สถานการณ์ละครไทยช่วงนี้ฝากความหวังไว้กับ หนึ่งในร้อย? “ก็หวังว่าคนดูจะชอบกันค่ะ เป็นละครฟีลกู๊ดทุกคนดูได้หมดเลย ดูกันเยอะๆ นะคะ ทางช่อง3 กด33 ที่ผ่านมาไปไหว้พระที่ฮ่องกงกับคิมเบอร์ลี่ เราขอเรื่องอะไร? “หนูขอเรื่องงานค่ะ แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้รู้ว่าจะออนแอร์วันไหน ก็เลยไม่ได้เจาะจง เดี๋ยวไปขอใหม่ แต่ว่าก็ขอเรื่องละครนี่แหละค่ะ และมีอย่างอื่นด้วย แต่ว่ายังบอกไม่ได้ ส่วนมาก 90 เปอร์เซ็นต์ที่ขอเกี่ยวกับเรื่องงานหมดเลยเพราะว่าบางทีบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในเอื้อมมือของเรา มันขึ้นอยู่กับดวงดาว โชคลาภ ถามว่าเชื่อเรื่องนี้มั้ย ก็ประมาณนึงค่ะ ทำแล้วไม่เสียอะไรแน่นอน”

ส่วนใหญ่เวลาไปขอไปมูมันเป็นไปตามสิ่งที่ญ่าขอไว้มั้ย? “บางทีก็ได้ บางทีก็ไม่ได้(หัวเราะ) เป็นปกติของทุกคน โอเครู้แล้วว่าละครจะออนแอร์เดี๋ยวจะไปมูใหม่”

เห็นคิมบอกว่าเขาก็เป็นสายมู สรุปใครชวนใคร? “คิมไปก่อนแล้วนี่ขอตามไปค่ะ ส่วนมากทุกคนจะชวนญ่ามากกว่า ถ้าเราสะดวกก็ไป”

มีที่ไปประจำขอได้แน่นอนมั้ย? “ญ่าจะตามน้ำคนอื่น ใครบอกว่าดี โอเคๆ I believe you let’s go เชื่อว่าทุกที่ดีแน่นอน เราแค่ต้องตั้งใจขอ เรตติ้งสูงๆ ขอพรอย่างเดียว ไม่ได้บนค่ะ (ต่อไปนี้เรียกญ่าสายมูได้มั้ย?) ได้ (ยิ้ม) แต่ไม่ได้ชวนพี่แบร์ ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเขาเชื่อมั้ย แต่ว่าไม่ค่อยได้ไปด้วยกันค่ะ เคยไปด้วยกันนานมากแล้ว”