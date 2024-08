นิวเคลียร์ หรรษา โพสต์หวานครบรอบ 1 ปี แบบงงๆ คบ บ๊อบบี้ ศรีระพี โมเมนต์สวีต เพื่อนในวงการแห่แซว หวานฉ่ำผู้งานดีสุดๆ

ก่อนหน้านี้คุณแม่คนสวยเซ็กซี่ นิวเคลียร์ หรรษา ได้ออกมาเปิดเผยความรักครั้งใหม่ กำลังคบหาดูใจกับหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการโปรไฟล์ดี ‘บ๊อบบี้’ ศรีระพี ใจดี ทายาทธุรกิจแกรนด์โฮมมาร์ท เพราะแพ้ให้กับความเป็นสุภาพบุรุษ ตั้งใจจีบให้เกียรติ และไม่อาย ที่สำคัญผ่านด่านลูกชายอย่าง น้องไทก้า ที่เข้ากันได้ดี รวมทั้งอดีตสามี ดีเจเพชรช้า ที่ช่วยสกรีนให้ก็ไม่ว่าอะไร

เรียกว่าเผลอแป๊บเดียวความรักของ นิวเคลียร์ และแฟนหนุ่มเดินทางมาครบรอบ 1 ปี แล้ว เจ้าตัวเองก็ยังงงๆ เหมือนกัน โดยล่าสุด นิวเคลียร์ ได้โพสต์ภาพหวานครบรอบ 1 ปี ผ่านอินสตาแกรม พร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่า “Happy anniversary! It’s too late to back out now (1ปีเฉยยยยย งง)”

ซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการ เข้ามาชื่นชมในความน่ารักเหมาะสมของทั้งคู่ แถมยังอวยยศให้กับหนุ่มบ๊อบบี้ หล่องานดีดูแลเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งนอกจากจะได้เห็นโมเมนต์หวานๆ ของทั้งคู่แล้ว ยังมีโมเมนต์สุดอบอุ่นระหว่างน้องไทก้า ลูกชายสุดที่รักของสาวนิวเคลียร์ กับ บ๊อบบี้ ด้วย