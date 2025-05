ซุปตาร์บันเทิง

นักแสดงคุณภาพ ‘ไอซ์ซึ’ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ ชาลเลนจ์ตัวเอง รับบท ‘สันติ’ ในซีรีส์ดราม่าสุดเดือด “สงครามส่งด่วน” จาก Netflix ถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริง สู่ผลงานเข้มข้น กระชับ และครบรส ผลงานการกำกับฯ ของ ‘ไก่’ ณฐพล บุญประกอบ

• หนักแค่ไหนกับเรื่องนี้?

ไอซ์ซึ – “หนักครับ ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับโปรเจ็กต์นี้ เพราะพี่ไก่ทำเรื่องนี้มา 4 ปีแล้ว โดยในเรื่องผมรับบท สันติ เป็นตัวละครที่ท้าทายที่สุดตั้งแต่แสดงมา และรู้สึกว่าใส่เต็มกับบทนี้ที่สุดเลย ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงทุกคน อย่างฝั่งผม จะมีน้องเจนเย่ (เจนเย่ จีรนรภัทร) และพลัง (ดร.พลัง โลกศิลป์) จะเป็นฝั่งที่เดือดแบบสุดๆ แต่ทางฝั่งพี่เอก (ธเนศ วรากุลนุเคราะห์) กับพีช (พชร จิราธิวัฒน์) จะเดือดแบบเย็นๆ คือมันตัดสลับกัน ซึ่งมันทำให้ตัวซีรีส์มีความน่าติดตามมากขึ้น ก็เป็นซีรีส์ธุรกิจขนส่งที่เดือดอย่างกับซีรีส์แอ๊กชั่นเลยครับ”

• โลเกชั่น มีไปถ่ายที่ไหนบ้าง?

ไอซ์ซึ – “เยอะมาก มีไปถ่ายที่กาญจนบุรีตั้งแต่วันแรกๆ แล้วก็มีซีนอื่นๆ อีก มี 120 กว่าโลเกชั่นที่ไปถ่ายกันมา มีไปถ่ายที่เซี่ยงไฮ้ ที่เมืองจีนมาด้วย เป็นโปรดักชั่นที่ประทับใจทุกอันเลยครับ”

• ในเรื่องนี้ต้องพูดภาษาจีนเยอะมาก เตรียมตัวกับภาษาจีนอย่างไร?

ไอซ์ซึ – “ตอนนั้นทางทีมมีเวลาให้ 3 เดือน ผมจะมีเหล่าซือปันปันมาโค้ชให้ส่วนตัว แล้วที่หน้าเซ็ตก็จะมีนักแสดงที่พูดจีนเป็นก็จะช่วยผมในกองอย่างมาก นอกจากเหล่าซือปันปันแล้ว ยังมีเหล่าซือเจนเย่ เหล่าซือพลัง และท่านอื่นๆ อีกด้วย”

• กว่าที่จะรับเล่นซีรีส์แต่ละเรื่องทิ้งระยะห่างพอสมควร เหตุผลที่ตัดสินใจรับเล่นซีรีส์เรื่องนี้ มีอะไรดึงดูด?

ไอซ์ซึ – “เวลารับแต่ละเรื่องเหตุผลจะแตกต่างกันไป โดยเฉพาะกับเรื่องนี้ พี่ไก่ (ณฐพล) เป็นเหตุผลแรก ผมเคยทำงานกับพี่ไก่ในเรื่อง One For The Road พี่ไก่เป็นคนเขียนบทและโค้ชไดเร็กเตอร์ ปกติพี่ไก่จะทำงานแนวสารคดี พอจะมาทำ Fiction เรื่องแรกก็คิดภาพว่าเขาจะทำยังไง

อีกอย่างผมเชื่อว่าการที่พี่ไก่จะชวนผมมาเล่น ต้องมีอะไรดีแน่ๆ เลยทำให้อยากร่วมงาน แล้วบทเรื่องนี้มาจากเรื่องจริง แต่เป็นเรื่องที่ดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริง บทก็ท้าทาย แล้วคนที่หยิบบทนี้มาเล่าก็คือพี่เก้ง (จิระ มะลิกุล) กับพี่วรรณ (วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์) ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นอยู่แล้ว ไหนยังจะมีเน็ตฟลิกซ์มาซัพพอร์ตอีก ครบมากๆ สำหรับเรื่องนี้”

• บทบาทไกลตัวเรามากไหม?

ไอซ์ซึ – “ในแง่ตัวละครและสกิลในการแสดงไกลมากเลย ตัวละครมีโจทย์ที่ต้องใช้เยอะ ทั้งเรื่องการใช้ร่างกาย ภาษา ความสัมพันธ์ในเรื่องเล่าของตัวละคร แต่ก็มีความใกล้ตัวด้วย เลยช่วยให้ผมสามารถที่จะเข้าถึงตัวละครในบางจุดได้ง่าย”

• เตรียมตัวกับตัวละครสันติยังไงบ้าง?

ไอซ์ซึ – “คาแร็กเตอร์ดีไซน์มันเริ่มต้นจากพี่ไก่กับพี่วรรณเอารูปของคนต้นเรื่องสมัยเด็กๆ รูปลักษณ์เขาตอนนั้นคือผอม ผิวแทน เพราะทำงานอยู่ในเหมือง นั่นเป็นโจทย์แรก แล้วผมต้องไปทำคือการอบผิวและลดน้ำหนัก แต่ด้วยความที่ตัวละครมีความพุ่งมาก พอเราต้องลดน้ำหนักมันกลายเป็นว่าจะใช้วิธีที่กินน้อยไม่ได้ มันต้องมีวิธีที่เราสามารถจะไปออกกองและถ่ายทำซีนหนึ่งหลายเทกซึ่งเป็นแอ๊กชั่นเยอะมาก เลยต้องมีการคาร์ดิโอออกกำลังกายจริงจัง วันหยุดผมก็ต้องไปวิ่ง เพื่อให้ร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดระยะเวลา 5 เดือนในการถ่ายทำ เป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน

แล้วก็ยังมีเรื่องภาษาอีก สำหรับผมเรื่องนี้เป็นบทที่ท้าทายที่สุดตั้งแต่ทำการแสดงมา ความยากที่พบเจอในการแสดงเป็นตัวละครสันติ ด้วยความที่เขาเป็นคนพุ่งมาก ตัดสินใจเร็วเด็ดขาด แสดงออกทางอารมณ์ตรงไปตรงมา ความยากของผมคือจะต้องเข้าไปในทุกๆ ซีนในเรื่องและสามารถประคองความรู้สึกนั้นตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่อง ซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่ผมเป็น ผมจะเป็นคนมีแพสชั่นก็จริงแต่จะนิ่งๆ หน่อย อันนี้มันเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับผมมาก พอถ่ายจบหมดแรงเลย (ยิ้ม)”

ติดตามชมซีรีส์ “สงคราม ส่งด่วน” ได้แล้ววันนี้ ทาง Netflix

จิรณัฏฐ์ จงประสพมงคล