น้องไบรท์ เผยเหตุคุณแม่นนกุล จากไปอย่างสงบ สรยุทธ ใจหาย นนกุล ยกเลิกงานฉลอง29ขวบ

น้องไบรท์ เผยสาเหตุคุณแม่ นนกุล จากไปอย่างสงบ คุณแม่ใจสู้กำลังใจดีมาตลอด สรยุทธ รับใจหาย นนกุล ประกาศยกเลิก การจัดงานฉลองหมูกระทะ 29 ขวบ พร้อมคืนเงินค่าตั๋ว

หลังแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณแม่เพ็กแฮ อันเป็นที่รัก พระเอกหนุ่ม นนกุล ชานน ก็ได้โพสต์แจ้งการยกเลิกงาน ฉลองวันเกิด พร้อมคืนเงินค่าตั๋วด้วยว่า

“ประกาศยกเลิกการจัดงานฉลองหมูกระทะ 29 ขวบ นนกุล&sixsix ในวันที่ 12 มิถุนายน 2025 และมาตรการคืนเงินค่าตั๋วเข้างาน *ปิดฟอร์มลงทะเบียนวันที่ 15 มิถุนายน 2025

Event Cancellation – 29th Birthday Celebration Nonkul & sixsix | June 12, 2025 & Refund Registration Procedure Announcement

Google Form will close for registration on June 15, 2025

https://forms.gle/GcqkGKi99kwio8Pr5

#nonkul #นนกุล #nonkulofficial”

ขณะที่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา อ่านข่าวใน เรื่องเล่าเช้านี้ ก็รับว่า “ใจหาย แสดงความเสียใจด้วยจริงๆ ที่ผมบอกว่าตกใจและใจหายเพราะเห็นท่านทุกปี ล่าสุดเพิ่งมาช่อง3 เมื่อต้นๆปี แจ้งท่านผู้ชม น้องไบรท์ คงจะบอกได้”

น้องไบรท์ กล่าวว่า “คุณแม่ ก็มักจะแลกเปลี่ยนอาการเจ็บป่วยของคุณแม่ คือคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง จุดเริ่มต้น ถ้าไบรท์จำไม่ผิดคือมะเร็งเต้านม พอดีคุณแม่ก็ทราบว่าคุณแม่ไบรท์ไม่สบายเหมือนกันก็เลยแชร์กัน แต่คุณแม่ใจสู้ กำลังใจดีมากๆ และแข็งแรงมาโดยตลอด เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา (สรยุทธ : อายุยังไม่เยอะเลย แสดงความเสียใจด้วยจริงๆ คุณแม่มาทุกปีเลยนะ) น้องๆด้วย ”