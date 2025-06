ของขวัญครบรอบ4ปีที่ดีที่สุดในชีวิต ดาราสาว – ไฮโซแฟนหนุ่มขอแต่งงานสุดโรแมนติก เพื่อนๆคนบันเทิงแห่กรี๊ดแห่ยินดีสุดเซอร์ไพรส์ว่าที่เจ้าสาว

ว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปสุดยินดีกับนักแสดงสาว กวาง เดอะเฟซ หรือ กวาง วรรณปิยะ หลังจากโพสต์โมเมนต์สุดโรแมนติก ไฮโซเฮ้าส์ แฟนหนุ่มขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นตอบตกลงแล้วเตรียมลั่นระฆังวิวาห์คู่ต่อไป

“Officially off the market I said yes — to forever with @housefarm ขอบคุณสำหรับของขวัญครบรอบ4ปีที่ดีที่สุดในชีวิตเลย”

ขณะที่มีคอมเมนต์ด้วย “ว่าแล้ว555 รู้สึกว่าทริปนี้แน่ตั้งแต่การจัดดอกไม้ ยินดีด้วยนะคะพี่ๆ@housefarm @gwangoamsinn” ซึ่ง กวาง ก็เข้ามาตอบด้วยว่า “ขอบคุณน้าน้องสาว”

ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันรัวๆ ทั้งแห่กรี๊ดแห่เซอร์ไพรส์ อาทิ Omggg!!!!!!!!!!! Congrats na kaaa , Kreeeeeeeeeeed congratulations to you my little baby.. so happy for you both naka @gwangoamsinn @housefarm let’s celebrate เป็นต้น