ส่องวิวัฒนาการหน้า ติ๊ก เจษฎาภรณ์ กาลเวลาไม่สามารถทำอะไรได้ หน้าเดิมเพิ่มเติมแค่อายุ แฟนคลับแซว เป็นแวมไพร์

กาลเวลาไม่สามารถทำอะไรใบหน้าของ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี เรียกว่าเข้าวงการมาหน้าตาเป็นอย่างไรจนตอนนี้อายุ 48 ปี แล้ว แต่หน้าของพี่ติ๊กก็ยังคงเหมือนเดิม

งานนี้ถ้าใครไม่เชื่อเข้าไปส่องในไอจีคุณพ่อเขาได้เลย เพราะเขาเอารูปตั้งแต่สมัย 2540 ถึง 2568 มาให้ดูกันแบบช็อตต่อช็อต พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า

สุขสันต์วันเกิดพี่ติ๊ก ปีที่ 48 🎂 ขอบคุณพี่ติ๊กที่ Born to be พี่ติ๊ก Will be พี่ติ๊ก และยังคง Always be พี่ติ๊ก ตลอดมา จาก เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผลดี กลายมาเป็น “พี่ติ๊ก” ของคนไทย บอกได้แค่ว่า รักพี่ติ๊กไม่เจ็บเลยสักวัน รักนะคะ 💚 #ติ๊กเจษฎาภรณ์ #tikjesdaporn #tik_pholdee

บรรดาแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มได้เข้ามาแซวกันอย่างว่า พี่ติ๊กแวมไพร์มากๆๆ, พี่ติ๊กไม่มียุคมืดเลยค่ะ หล่อตลอดกาล, หน้าเดียวหน้าเดิมเพิ่มเติมแค่อายุ, กาลเวลาทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ💕ฯลฯ

ขอบคุณรูปจากไอจี : tikjesstand