หนูมูฟออนแล้ว! “ณิชา” โต้ข่าวรีเทิร์นรักเก่า แฮปปี้ดีชีวิตไม่ได้มีแค่พาร์ตความรัก เผยเปิดใจมีรักครั้งใหม่หรือยัง?

วันที่ 6 มิ.ย.2568 จากกรณีกระแสเพจดังออกมาโพสต์หอนคนแรก แห่หอนกันระงม ปมที่มีคนไปเห็นคู่รักเลิกราเดินด้วยกันที่ห้างดัง บ้างก็เห็นไปดูหนังด้วยกัน ต่างๆนานาซึ่งก็มีหลายคนไปโยงว่าเป็น ณิชา ณัฏฐณิชา

แต่ล่าสุด ณิชา มาร่วมงาน “L’Or?al Paris Worth It 2025” อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้ธีม “We’re Worth It – คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร” ที่ One Bangkok Park จึงได้เปิดใจเคลียร์ประเด็นดังกล่าวว่าไม่ใช่ตนอย่างแน่นอน

โดย ณิชา เผยว่า “หนูจะตอบคำเดิมว่าหนูมูฟออนแล้ว อยู่คนเดียว แฮปปี้ดีค่ะ หนูยังไม่เคยออกมาพูดอย่างอื่นเลย คนอาจจะเดาไปก็เข้าใจได้ ถ้าหนูมีสิทธิ์ที่จะพูดก็พูดเหมือนเดิม”

คอมเมนต์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบกับเราไหม?

“ก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็แล้วแต่เขา หนูพูดตามความจริงของหนูในพาร์ตที่พูดไปแล้ว ถ้าอยากจะคิดหรือจินตนาการในแบบของตัวเอง หนูคงไปห้ามความคิดเขาไม่ได้“

มันกระทบความรู้สึกไหม อย่างที่เราบอกว่าเรารู้ว่าเราเป็นยังไง แต่คนอื่นเขาไม่รู้ ก็สามารถตีความไปได้หลายรูปแบบ?

”ถามว่ากระทบความรู้สึกไหม เป็นมนุษย์ก็มีบ้าง ที่รู้สึกว่า เกิดอะไรขึ้น ยังไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดา แล้วเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้“

ตอนนี้ชัดเจนมากแล้ว?

”หนูก็ชัดเจน หนูไม่ชัดเจนเหรอคะ ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ หนูมูฟออนแล้ว หนูมีชีวิตการทำงาน ล่าสุดก็เพิ่งไปคานส์มา เป็นโอกาสที่ดีมากเลย ที่ได้ไปที่นั่น หนูก็โฟกัสกับชีวิตพาร์ตอื่น ชีวิตเราไม่ได้มีแค่พาร์ตความรักอย่างเดียว เรายังมีอีกหลายอย่างมากเลย เพื่อน ความรักดีๆ จากคนรอบตัว งานดีๆ มันดีจะตาย“

ความรักจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาได้หรือยัง?

”ยัง ไม่น่าจะ(หัวเราะ) ขอเวลาแป๊บนึง (ตอนนี้ให้ตัวเองกี่%?) ก็ค่อนข้างอยู่กับตัวเองได้ดีค่ะ รู้ว่าในแต่ละวันเราโฟกัสอะไร เราทำอะไรอยู่ หนูเห็นคุณค่าของงานทุกงานที่หนูได้ทำ มันมีความหมาย“

ขอวิธีมูฟออนได้ไหม?

”หนูเชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้ว แต่ทุกคนก็มีเวย์ของตัวเองเหมือนกัน (ต้องรักตัวเองมากพอไหม?) หนูก็รักตัวเองมาตลอด รู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้มีพาร์ตเดียว มีอย่างอื่นให้เราให้คุณค่า แล้วให้เราโฟกัสอีกเยอะเลย“

หลายคนบอกว่าตอนนี้ณิชาลักกี้อินเกมส์ แต่ไม่ลักกี้อินเลิฟเลย?

”อิทโอเคค่ะ ชีวิตมันคงไม่เพอร์เฟกต์ได้ทุกเรื่อง แต่เราแอพพิชิเอทไงคะ รอบตัวหนูมีความรักดีๆ เยอะมาก“

การที่เราไม่มีความรักแปลว่าเราบกพร่องหรือไม่เพอร์เฟกต์ไหม?

”โนว ความรักไม่ได้เป็นตัวตัดสิน แล้วชีวิตเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร มันอยู่ที่ตัวเรา พื้นฐานของคนทุกคนแล้วกัน เติมตัวเองได้เต็ม มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ที่เราไม่ต้องแปะชีวิตหรือความรู้สึกไว้กับใคร มันก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะ คุณค่าที่ทุกคนคู่ควรค่ะ“

เวลาเหนื่อยหรือท้อ ต้องการกำลังใจเราเอามาจากไหน?

”ก็มาจากตัวเองส่วนหนึ่ง เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ เพื่ออะไร แต่ที่สำคัญมาก็คือเพื่อนรอบตัว ครอบครัว คนรอบข้าง หนูมีคนรอบตัวที่ค่อนข้างแข็งแรง ทุกคนที่รักหัวใจของหนูเยอะมาก แล้วหนูก็ขอบคุณกับความรู้สึกนั้นที่ส่งมาให้“

ไปคานส์ครั้งนี้คนบอกว่าสวยมาก?

”หนูดีใจมากเลย ก็ขอบคุณมากเลย เป็นโมเมนต์ที่เราตื่นเต้นมาก ด้วยเป็นเทศกาลหนังเมืองคานส์ มันก็เป็นสำหรับหนังโดยเฉพาะ แล้วเราก็อินกับการตัดเองวงการหนังอยู่แล้ว รู้สึกว่ามันภูมิใจมากเลยที่ได้ไปยืนอยู่พรมนั้นกับดาราหลายคน แม้กระทั่งแม่ชมเองที่ไปมาหลายปีมาก ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้น แล้วมีภาพนั้น เหมือนคนอื่นๆ ด้วย“