ไฟลุกกลางเวหา! ทอม ครูซ ทุ่มสุดตัว ‘กระโดดร่มเพลิง’ ถ่ายฉากหนังสุดระห่ำ พร้อมทำลายสถิติโลกกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด แบบไม่กลัวตาย

6 มิ.ย. 2568 สื่อต่างประเทศเผย ทอม ครูซ นักแสดงนำจากภาพยนตร์ Mission: Impossible – The Final Reckoning คว้าสถิติโลกกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด เป็นที่เรียบร้อย หลังเจ้าตัวทุ่มสุดตัวโดดเฮลิคอปเตอร์ถึง 6 ครั้ง พร้อมร่มชูชีพที่ติดไฟ ขณะถ่ายทำฉากสุดระห่ำ

โดยองค์กรกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ระบุเอาไว้ว่า “ทอม ครูซ นักแสดงแอ็กชันชื่อดัง ได้รับสถิติโลกจากการ ‘กระโดดร่มพร้อมไฟลุกจำนวนมากที่สุด’ โดยบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ Mission: Impossible – The Final Reckoning ทำให้เขากลายเป็นเจ้าของฉากเสี่ยงตายที่ทั้งโลกต้องจดจำอีกครั้ง”

สำหรับการกระโดดทั้งหมด 16 ครั้ง ทอม ครูซ ต้องผูกติดกับร่มชูชีพที่ถูกแช่น้ำมันเชื้อเพลิง และจุดไฟเผาขณะอยู่กลางอากาศ ก่อนจะปลดตัวเองออกจากร่มที่กำลังลุกไหม้นั้น และกางร่มสำรองเพื่อร่อนลงอย่างปลอดภัย

เครก เกลนเดย์ (Craig Glenday) บรรณาธิการผู้บริหารของกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ทอมไม่ได้แค่แสดงเป็นฮีโร่ในหนังแอ็กชันเพียงเท่านั้น เขาคือฮีโร่แอ็กชันของจริงต่างหาก!”

“ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขา ส่วนหนึ่งมาจากความทุ่มเทอย่างเต็มที่ในความต้องการสร้างความสมจริง และการผลักขีดจำกัดของสิ่งที่นักแสดงนำชายสามารถทำได้”

“เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทางเราได้มอบตำแหน่ง ‘กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด’ นี้ เพื่อยกย่องความกล้าหาญอย่างแท้จริงของเขา” เครก เกลนเดย์ กล่าวทิ้งท้าย

Most burning parachute jumps by an individual – 16🪂🔥

Congratulations @TomCruise 👏 pic.twitter.com/AkHBtKFlrP

— Guinness World Records (@GWR) June 5, 2025