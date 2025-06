ยังจำได้มั้ย ไฮโซตั๋ม มาแล้วสาวคนดังที่เคยเป็นคู่กรณี หมอแอร์ โพสต์ล่าสุดอินบ็อกซ์แตกมาก คนแห่รอคอมเมนต์สนั่นจริง

เคลื่อนไหวแล้ว ไฮโซตั๋ม วิชชุดา ลีนุตพงษ์ โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่า “Why does it feel like a Christmas morning in the middle of June? Inbox แตกมาก เปิดตอบไม่ไหว แต่เห็นแล้วว่าใครทักมาบ้าง ขอบคุณที่นึกถึงกันนะค้าา”

นอกจากอินบอกซ์แตกแล้ว คอมเมนต์ยังสนั่นอีก อาทิ แม่ก็คือแม่อ่ะเนอะ ไม่ต้องมาแอ๊บแบ้วค่ะ ใครที่ด่าแม่ตอนนั้น เงียบไปเลยเนอะ , แก้แค้น 10 ปีไม่สาย , 10 ปีไม่สายนะคะ fc ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ , เข้ามารอโพสอย่างไวเลยค่า , น้องรีบบบบบกดเข้ามาดูfb ซิสเลยค่ะ เป็นต้น