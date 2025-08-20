กับกระแสดันคู่จิ้นให้เป็นคู่จริง สำหรับนักแสดงหนุ่ม กองทัพ พีค ป๋วยเฮง กับนักแสดงสาว มิ้นท์ รัญชน์รวี ที่ก่อนหน้านี้แฟนๆ เชียร์สุดใจกับความเคมีที่สมานกันสุดๆ และล่าสุดผู้สื่อข่าวมีโอกาสเจอกับหนุ่มพีคที่งานฉลองเปิดแฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ Paul Smith ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ หนุ่ม กองทัพพีค ได้มาร่วมงาน และได้ถูกถามถึง สาวมิ้นท์ หลังฝ่ายหญิงลงรูปเซ็กซี่ระหว่างเที่ยวทะเล
มิ้นท์ โชว์เซ็กซี่เบาๆ ริมหาดเกาะเสม็ด ลงรูปเซ็กซี่? “มันเด้งมา ผมก็ดู โอ้โหก็กดไลก์ (กดเร็วมาก?) แข่งกับแฟนคลับครับ ผมกดไม่ค่อยทัน พอเห็นปุ๊บก็กดเลย (กับความเซ็กซี่ครั้งนี้?) ก็ตามที่ทุกคนเห็นครับ เซ็กซี่พอสมควร รู้สึกว้าวเหมือนกัน ได้เห็นก็อู้หูประมาณนั้น มีแซวนิดหน่อย”
หวงไหมน้อ หลายคนคอนเมนต์? “เป็นสิ่งที่เขาทำ ถามว่าหวงไหมไม่ได้หวงอะไร ไม่มีอะไรเลย เป็นสิ่งที่เขาอยากทำ (เตรียมไม้เรียวมั้ย?) จริงๆ แม่ๆ ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเตรียมไว้แล้ว ไม่ไช่ผมหรอก แม่ๆ เตรียมไม้ไว้แล้วครับ”
อ่านคอนเมนต์ตลอด? “ขึ้นมาก็เห็นครับ แม่ๆ เตรียมกำหมัดแล้วนะ (แซวเขาไปเขาว่ายังไงบ้าง?) เขาขำครับ ไม่มีอะไร”
ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้าง หลังจากที่แฟนๆ เชียร์ให้เป็นคู่จริง? “ขอบคุณมากเลย เป็นเรื่องของอนาคตครับ (ไม่ได้รีบร้อน?) ครับ ไม่ได้รีบร้อน แต่เป็นคนที่สนิทที่สุดแหละ เราอยู่ด้วยก็สบายใจ พีคอยู่ตรงไหนสบายใจก็จะอยู่ครับ”
อยู่กับมิ้นท์แล้วสบายใจ? “จริงๆ เขาเป็นเพื่อนคนแรกๆ ที่ผมรู้จักตั้งแต่กลับมาเมืองไทยด้วย ไลฟ์ไตล์เหมือนๆ กัน มีไปตีแบดด้วย บางทีเขาชวนไปก็ได้ไปด้วยกัน ทำให้เราได้แอคทีฟตลอดเวลา”