จำกันได้ไหม เดย์ ฟรีแมน นางโชว์รุ่นใหญ่ ตำนานลิปซิงค์ Mariah Carey คนแรกๆ ของเมืองไทย ที่ล่าสุดในเพจ อารยาอิสรีย์ เอกอุชุกร ป้าเดย์ ฟรีแมน ได้ออกมาอัดคลิปลิปซิงค์เพลงดัง Without You ของนักร้องซุปเปอร์สตาร์ Mariah Carey ที่มียอดชมในยูทูบกว่า 52X ล้านครั้ง

เดย์ ฟรีแมน

ป้าเดย์ มาในลุกส์ มารายห์ แครี ดีวาสุดฮ็อต ผมบรอนซ์ทอง ตามแบบฉบับเป๊ะ! พร้อมทั้งโพสต์ของคุณสปอนเซอร์เนรมิตเครื่องแต่งกายไว้ว่า “ขอขอบคุณ ไจ๋ ซีร่า Sira Siravitch Kamonworawut ด้วยความนับถืออย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ วิกและเครื่องแต่งกายค่ะ ขอขอบคุณ ดร.แขก ณรงค์ อนุรักษ์ ในการให้มีโอกาสได้กลับมาเป็นมารีอาห์ อีกครั้ง”

เดย์ ฟรีแมน

ป้าเดย์ ยังเผยว่า “กว่า 20 ปี มาแล้วที่ไม่เคยลืมกับตำนานลิปซิงค์ Mariah Carey กับเพลงเอกที่เคยหากิน จนทุกคนยกให้เป็นและที่สำคัญ วันนี้ขอถวายเสียงให้แม่หมีตัวจริง ที่กำลังจะบินมาสร้างปรากฏการณ์คอนเสิร์ตใหญ่ในไทย 👉 เจอกันแน่นอน 11 ต.ค. 2568 อิมแพ็ค เมืองทองธานี” #MariahInBangkok

เดย์ ฟรีแมน

อย่างไรก็ดี มารายห์ แครี เตรียมบินมาเมืองไทย เพื่อขึ้นคอนเสิร์ต Mariah Carey -The Celebration of MIMI : Live in Bangkok” วันที่ 11 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

