ออม กรณ์นภัส - แม่ก้อย ร่ำไห้กลางงานแฟนไซน์ที่จีน ตร.รุดเคลียร์-แฟนๆสุดทน

บีบหัวใจ ออม กรณ์นภัส – แม่ก้อย ร่ำไห้กลางงานแฟนไซน์ที่จีน แจ้งตร.ช่วยรุดเคลียร์-แฟนๆสุดทนทั้งเดือดเป็นห่วงศิลปิน แห่ติดแฮชแท็ก #CH3TreatORMBetter นางเอกสาว โพสต์ล่าสุดแล้ว

เป็น คลิป ไวรัลแห่ส่งกำลังใจนางเอกสาว ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ โมเมนต์ร้องไห้กลางงาน Orm’s First Fansign in Changsha งานแฟนไซน์ครั้งแรกที่เมืองฉางชา เมืองจีน โดย แม่ก้อย นฤมล ก็ร้องไห้ไปกับลูกสาวด้วยนั้น

ทั้งนี้เบื้องต้นพบว่างานแฟนไซน์ดังกล่าวเกิดปัญหาหลายอย่าง ทั้งความผิดพลาดเรื่องการขายเบเนฟิตของผู้จัดงาน มีการแอบขายตั๋วเบเนฟิตเพิ่มหน้างาน การอัพราคาตั๋ว ทำให้ศิลปินต้องทำงานลากยาวตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น.ของวันที่ 20 ส.ค. จนถึงเวลาประมาณ 19.30 น. ของวันเดียวกัน

ในช่วงเบเนฟิต ออม กรณ์นภัส ได้พูดขอโทษแฟนคลับ พร้อมร้องไห้ออกมา เนื่องจากรู้สึกสงสารแฟนคลับที่รอนาน และไม่ได้รับความเป็นธรรม จากงานที่ยืดเยื้อ

โดยเผยคลิป ออม กรณ์นภัส ร้องไห้ระหว่าง Hi-Bye กับแฟนคลับ ทำให้แฟนคลับพากันร้องตะโกนปลอบใจศิลปิน ขณะที่มีรายงานว่าแฟนคลับบางรายถึงขั้นยอมทิ้งเบเนฟิต เพื่อหวังให้งานจบเร็วขึ้น เพราะสงสารศิลปิน

แต่เมื่องานจบ แฟนคลับบางส่วนที่ซื้อเบเนฟิตเพิ่มหน้างาน โดนผู้จัดงานเท จึงเกิดการประท้วงขึ้น และมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยเคลียร์ปัญหาดังกล่าว แต่กลับพบว่าผู้จัดงาน ได้อาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้ว

ทำให้ ออม กรณ์นภัส ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ช่วยส่งรถมารับออกจากงาน (ก่อนหน้านี้ ออม กรณ์นภัส ในฐานะนิสิตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการสื่อสารของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถาบันสื่อและนวัตกรรม เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

ต่อมา นางเอกสาว ได้โพสต์ X ระบุข้อความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ “ตอนนี้ออมปลอดภัยแล้ว ขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย และเจอกันใหม่โอกาสหน้า ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะ”

ขณะที่บรรดาแฟนคลับทั้ง เจ้าความรัก และ ไข่เจียวของออมเล็ต ต่างคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ศิลปินที่รักอย่างล้นหลาม พร้อมกับติดแฮชแท็ก #CH3TreatORMBetter เพื่อเรียกร้องให้ ช่อง 3 ต้นสังกัดออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าว พร้อมปกป้องศิลปินในสังกัด โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยให้มากกว่านี้ รวมทั้งตรวจสอบผู้จัดงานในต่างประเทศให้รอบคอบ เนื่องจากครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าว

ขณะที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ x สรุปเรื่องราวคลิปไวรัล ออม กรณ์นภัส สู่ #CH3TreatORMBetter ดังนี้

#CH3TreatORMBetter

