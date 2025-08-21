ณิชา เคลื่อนไหวล่าสุด! กดยกเลิกไลก์โพสต์ โตโน่ หลังมีกระแสดราม่าอาหารหมา

กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลทันที หลังชาวเน็ตตาไวแอบเห็นนางเอกสาว ณิชา ณัฏฐณิชา กดไลก์โพสต์โปรโมตภาพยนตร์เรื่องใหม่ของอดีตคนรักอย่าง โตโน่ ภาคิน ทำเอาแฟนคลับต่างพากันจับตา ลุ้นว่าหรือทั้งคู่จะมีลุ้นรีเทิร์นรักกันอีกครั้ง

กระแสในโลกออนไลน์ร้อนแรงขึ้นไปอีก เมื่อมีคนแซวสนั่นว่าอาจจะได้กินอาหารหมาถ้าหากคู่นี้กลับมาหวานกันจริง แต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีหักมุมเล็ก ๆ เมื่อพบว่า ณิชาได้กดยกเลิกไลก์โพสต์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย สร้างความสงสัยให้แฟน ๆ ว่า เธอเผลอกดจริงหรือจงใจถอนเพราะกระแสกดดัน

งานนี้คงต้องรอฟังจากปากของสาวณิชาเอง ว่าที่มาของเรื่องนี้คืออะไรกันแน่ แต่ที่รู้ๆ ตั้งแต่เลิกกัน ทั้งคู่ยังกดติดตาม IG กันและกันอยู่

