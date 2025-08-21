พลพรรคคนรัก “แหลม มอริสัน” รวมพลังชาวร็อกจัดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ดนตรี เจ้าของฉายากีตาร์คิงออฟไทยแลนด์ GUITAR KING OF THAILAND ในงาน Happy Birthday 20 สิงหาคมที่ผ่านมา
ซาวด์ดนตรีกระหึ่ม วอลคกิ้ง สตรีท พัทยา แลนด์มาร์คหลักของงานคอนเสิร์ตนี้ รวมน้ำใจชาวร็อกรวมพลที่ HOT TUNA BAR พัทยาใต้ ปาร์ตี้ผับที่ถูก “เอก ฮอตทูน่า” เนรมิตให้เป็นค่ำคืนแห่งซาวด์ดนตรีร็อกสุดพิเศษ ที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพ สหายรัก ศิษย์เลิฟสายร็อกระดับแนวหน้าวงการเพลงไทย ที่ทยอยเดินทางมาร่วมอวยพร พร้อมโชว์บทเพลงดังระดับตำนาน
นำทีมโดยหัวเรือใหญ่ แอ๊ด คาราบาว, ช อ้น ณ บางช้าง, โอ้ ดิ โอฬาร โปรเจ็คต์, หมู คาไลโดสโคป, เบิร์ต Robert Band, เอกมันต์ โพธิพันธ์ทอง, เต๋า Sweat Rock, เป้ ไฮร็อค, ดูโอเมย์, บ๊อบลาวา, อ.ปราชญ์ อรุณรังษี ฯลฯ “นก-บริพันธ์ ชัยภูมิ” รับหน้าที่พิธีกรก่อนจับกีต้าร์ร่วมวงโซโล่ ด้านลูกสาวสุดเลิฟ “แนท-ณัฐชา” ใจฟูที่ได้เห็นคุณพ่อมีรอยยิ้ม โบกมือไปตามจังหวะร็อก
โดย “แอ๊ด คาราบาว” เป็นตัวแทนศิลปินกล่าวอวยพร “พี่แหลมเป็นที่รักของพวกเราทุกคน ผมเล่นกีตาร์เล่นดนตรีก็เพราะพี่แหลม ตั้งแต่สมัยขาสั้นเกาะเวทีดูพี่แหลม และวันนี้เป็นอีกวันที่เรามาร่วมอวยพรให้พี่แหลม อย่างที่ท่านทราบดีว่าถนนสายนี้ถ้าไม่มีพี่แหลมมาบุกเบิกคงจะไม่มีวันนี้นะครับอย่างที่พี่นกว่า ผมในนามน้องคนนึงของพี่แหลม ขออำนวยอวยพรให้พี่แหลมมีความสุขความเจริญมีอายุยืนยาว 100 ปี เป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราซึ่งเป็นศิลปินรุ่นน้องตลอดไปครับ”
ด้าน “แนท ณัฐชา” ลูกสาวคนสวย เผยความในใจแทนทุกพ่อ “แนทอยากกราบขอบคุณพี่ๆ ศิลปินทุกๆ ท่านนะคะ ขอบคุณจากใจจริงๆ ค่ะ ที่ทุกคนทำเพื่อคุณพ่อด้วยความรักตลอดมา ไม่รู้จะพูดคำไหนที่จะแทนคำขอบคุณได้ แต่ว่าแนทรับรู้ได้ว่าพ่อมีความสุขและซึ้งใจมากๆ ต้องขอบคุณพี่นก บริพันธ์มากๆ เลยค่ะที่ช่วยจัดคอนเสิร์ต แนทเชื่อว่าคุณพ่อเองก็อยากกลับมาเล่นดนตรีไวๆ ตอนนี้คุณพ่อกำลังใจดีมากๆ ค่ะ”
“นก บริพันธ์” กล่าวปิดท้าย “วันนี้เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนมีความสุขกับการรวมพลคนที่รักและเคารพพี่แหลม และอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่ 24 นี้ เราจะมีคอนเสิร์ตที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา มีศิลปินมากมาย นำทีมโดย โป่ง หินเหล็กไฟ, เสือ ธนพล, กบ Taxi, อี๊ด วงฟลาย และอีกมากมายครับที่ตั้งมาเล่นดนตรีเพื่อพี่แหลม บัตรราคา 300 บาท อยากชวนทุกคนมาสนุกด้วยกันนะครับ”
และขอเชิญชวนร่วมค่ำคืนแห่งความสุขของการรวมน้ำใจชาวร็อก เพื่อร่วมส่งกำลังใจ GUITAR KING OF THAILAND “แหลม มอริสัน” กับคอนเสิร์ตใหญ่ CONCERT FOR GUITAR KING รายได้มอบให้กองทุนรักษา “แหลม มอริสัน”
คอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา กรุงเทพมหานครฯ บัตรราคา 300 บาท ติดต่อสำรองที่นั่ง 02-944-5131-2, id line : @Tawandang2