สุดอบอุ่น เบื้องหลังทัพนักแสดงช่อง 3 แท็กทีมร่วมถ่ายปฏิทินปี 2569 รุ่นพี่รุ่นน้องแต่ละคนโพสท่าดาเมจแรง สาดความสดใสส่งท้ายปี
เรียกว่ากลายเป็นธรรมเนียมไปแล้ว สำหรับ “ปฏิทินช่อง 3” ที่แฟนๆ รอคอยทุกปี มาปีนี้ “ปฏิทินช่อง 3 ปี 2569” ซึ่งต้องบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเอ็นเนอร์จี้เต็มเฟรม
เพราะเหล่านักแสดงสุดฮอตจากละครและซีรีส์ยอดนิยมของช่อง 3 แท็กทีมกันมาโพสท่าปล่อยออร่าดาเมจแรง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Variety that is One ความแตกต่างสร้างสีสัน แต่ความเป็นหนึ่งเดียวเกิดขึ้นได้ที่ช่อง 3”
โดยภายในกองถ่ายการถ่ายปฏิทินช่อง 3 ครั้งนี้ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบรรยากาศคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ตัวท็อปอย่าง แอน ทองประสม, โป๊ป ธนวรรธน์, เกรท วรินทร, มาริโอ้ เมาเร่อ, ญาญ่า อุรัสยา, ณเดชน์ คูกิมิยะ, เบลล่า ราณี, เจมส์ จิรายุ, คิม คิมเบอร์ลี่, หมาก ปริญ, แต้ว ณฐพร, อาเล็ก ธีรเดช
และนักแสดงสุดฮอตอย่าง กลัฟ คณาวุฒิ, โบว์ เมลดา, เก้า นพเก้า, พีพี ปุญญ์ปรีดี, ภณ ณวัสน์, พาย รินรดา, เจมส์ มาร์, ไมกี้ ปณิธาน, จีน่า ญีนา, อุ้ม อิษยา, แบม สราลี,
มีน พีรวิชญ์, ตี๋ ธนพล, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, จ็อบ ธัชพล, กองทัพ พีค, มิ้นท์ รัญชน์รวี, อู๋ กิตติภณ, ริว วชิรวิชญ์, เด่นคุณ งามเนตร, เซ้นต์ ศุภพงษ์, ไอซ์ ภาณุวัฒน์, เก๋ไก๋ ณัฐธิชา,
น้ำฟ้า ธัญญภัสร์, เดนิส เจลีลชา, เฟรนด์ พีระกฤตย์, จูเนียร์ กาจบัณฑิต, ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์, อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม, สมิธ ภาสวิชญ์ และ 3 สาววง Blyss ลิซ่า อลิซา, แคนดี้ สุภาภัสสร์, นีญ่า มากีลา
รวมไปจนถึงนักแสดงไฟแรงสุดฮอตจากซีรีส์แซฟฟิก หลิงหลิง คอง, ออม กรณ์นภัส, ลีน่า ลลินา, หมิว ณัชชา, แทน ดวงแก้ว และ ญดา นริลญา ที่มาร่วมสร้างสีสันกันอย่างใกล้ชิด
การถ่ายทำครั้งนี้ใช้เวลาเกือบทั้งวัน เพื่อเก็บภาพในหลากหลายมู้ด ทั้งโทนสดใส ชุดลำลองสบายๆ ไปจนถึงลุกส์หรูเรียบแต่ดูอบอุ่น เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของช่อง 3 ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง 55 ปี เรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความผูกพัน
เตรียมรอจับจอง “ปฏิทินช่อง 3 ปี 2569” ได้เร็วๆ นี้ รับรองว่าอบอุ่นทุกมุม และจะกลายเป็นของสะสมสุดพิเศษประจำปีแน่นอน