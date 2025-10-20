ปู ไปรยา สวยสง่าในลุกส์นางนพมาศ “มาดามพอลลีน” จัดยิ่งใหญ่ เทศกาลลอยกระทง ลอสแอนเจลิส

งานลอยกระทงเป็นเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของไทย เพื่อขอขมาพระแม่คงคาและสะเดาะเคราะห์ โดยผู้คนจะประดิษฐ์กระทงเพื่อลอยลงในแม่น้ำลำคลอง มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับ นางนพมาศ ว่าเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงดอกบัวเป็นคนแรก

ปัจจุบันประเพณีนี้มีการจัดงานรื่นเริงตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับปีนี้วันลอยกระทง 2568 ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย

งานนี้คนไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานสุดยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันลอยกระทง ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส โดย คุณปังปอนด์ คงวุธ (มาดามพอลลีน) ผู้บริหารร้านอาหารไทยชื่อดัง ‘Luv2eat’ การันตีมิชลิน 5 ปีซ้อน พร้อมทีมงาน คุณนาเดีย, คุณเจเจ และ คุณมะตูม จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ร่วมกับ Amazing Thailand ผู้คนกว่า 2,000 ชีวิตร่วมเฉลิมฉลอง ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส

โดยมีนางเอกซูเปอร์สตาร์ ปู ไปรยา งามจับตาในบทนางนพมาศสุดสง่า พร้อม ‘แจ๊ค ไททัส’ ชายงามระดับโลก 2025 ร่วมแสดงโชว์สุดตระการตาในค่ำคืนแห่งแสงเทียน

