“ลีน่า-หมิว” เคมีธรรมชาติ เปิดใจเลิฟซีนแอดเพิ่มหน้างาน แพลนจัดงานวันเกิดพร้อมกัน เผยชื่อด้อม

“ลีน่า-หมิว” เคมีธรรมชาติ ฟีลเพื่อนซี้ 7 ปี สนิทกันมากขึ้น เปิดใจเลิฟซีนแอดเพิ่มหน้างาน แพลนจัดงานวันเกิดพร้อมกัน เผยชื่อด้อมสุดน่ารัก
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆ รอคอย สำหรับสองสาว “ลีน่า-ลลินา ชูเอ็ทท์” และ “หมิว-ณัชชา มงคลาภิวัฒน์” ที่ล่าสุดจับคู่กันในซีรีส์เรื่อง “รักสุดท้าย My Safe Zone The Series” ซึ่งกำลังจะออกอากาศให้แฟนๆ ได้ชมกันเร็วๆ นี้
ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันมาร่วมงานบวงสรวงซีรีส์ ณ ช่อง 3 หนองแขม พร้อมเปิดใจถึงความรู้สึกก่อนซีรีส์ออนแอร์ เคมีเข้ากันแบบธรรมชาติ รวมถึงเรื่องเลิฟซีนที่เจ้าตัวยอมรับว่ามีแอบ “แอดเพิ่ม” กันหน้างานอีกด้วย พร้อมเผยชื่อแฟนด้อม
จะเริ่ม ep.แรกแล้วรู้สึกยังไงบ้าง?
หมิว : “ตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นสุดๆ”
ลีน่า : “เป็นโปรเจกต์จะครบ 1 ปี จะได้ออนแอร์พอดี ปลายปีที่แล้วเริ่มแคสต์ จนจะได้ออนแอร์แล้ว เวลาผ่านไปเร็วมาก”
หมิว : “พวกเราก็รอวันนี้มานานมาก ในที่สุดก็ได้ออนแอร์”
บทแตกต่างกับเรามากไหม?
ลีน่า : “คนเขียนบทมาให้ใกล้เคียงกับพวกเรามาก เขียนบทให้มาเป็นลีน่าหมิวทั้งคู่ ก็เลยไม่แตกต่างมาก”
น้องมาใหม่เราช่วยน้องยังไงบ้าง?
ลีน่า : “เราก็ช่วยกันแหละกัน น้องก็ช่วยหนูเหมือนกัน ซีนดราม่าที่ต้องใช้ความรู้สึกเยอะๆ พอเราซ้อมบทเป็นช่วยกัน”
ซีนไหนยากง่ายพอจะแชร์ได้ไหม?
หมิว : “ซีนที่ใช้สมาธิเยอะๆ ดราม่า ต้องสร้างความรู้สึกขึ้นมาจากที่เราไม่เคยผ่านมาเลยค่อนข้างยาก พอเรามีพาร์ทเนอร์ช่วยส่งอารมณ์ทำให้มันลื่นไหลมากขึ้น”
มีอะไรนำเสนอผู้กำกับไหม?
ลีน่า : “มีบ้างนะคะ บางทีเลิฟซีนเราลองทำแบบธรรมชาติของเรา เหมือนเราซ้อมไม่ได้มีในบท เราก็มีเสนอผู้กำกับไปหลายซีนเลยค่ะ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าซีนนี้ลีน่าหมิวแอดไปเพิ่มหรือเปล่า แต่พวกเราบอกไม่ได้”
หมิว : “แค่ตอนซ้อมเรารู้สึกว่าอยากแอดเพิ่ม มันปรับตามหน้างานมากกว่า”
แสดงว่าเรา 2 คนมีการเพิ่มบทเข้ามาใช่ไหม?
หมิว : “เรา 2 คนรู้สึกแบบนี้มันใช่ตามภาพที่ผู้กำกับวางไว้”
ความรู้สึกที่รู้จักกันมาก่อนมาเล่นเลิฟซีนด้วยกันเขินไหม?
ทั้งคู่ : “เขินนะ”
ลีน่า : “ถ้าเป็นเลิฟซีนไม่ว่ากับใครก็เขินนะ เมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่ในสถานะแบบนี้แต่เป็นน้องมันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง”
แล้วมีการคุยกันไหมว่าได้แค่ไหน?
หมิว : “ไม่มีค่ะ ไปสุด รู้สึกยังไงก็ไปอย่างนั้นจนสั่งคัต”
ลีน่า : “ ไม่มี เต็มที่ค่ะ”
แล้วเราสองคนมีความกดดันกันมากแค่ไหน?
หมิว : “เราไม่ได้กดดันขนาดนั้น เพราะเราทำเต็มที่ในหน้าที่ของเราไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไงแฮปปี้อยู่แล้ว”
เรารู้สึกยังไงขนาดซีรีส์ยังไม่ออน กระแสปังขนาดนี้?
ลีน่า : “แฟนคลับอยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนที่เราเปิดตัวคู่เรา ดีใจในขณะที่ซีรีส์เรายังไม่ออกแต่เขาเห็นเคมีของเราตรงนี้ ขอบคุณมากๆ จริงๆ ค่ะ”
หมิว : “ขอบคุณที่รักในความเป็นพี่ลีน่าและหมิว ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอหวังว่าจะเจอทุกคนแบบนี้ไปนานๆ”
ซีรีย์เรายังไม่ออนแต่เราก็มีด้อมแล้ว ชื่อด้อมอะไร?
ลีน่า : “กัมเบอร์แบร์”
หมิว : “เป็นชื่อที่แม่พี่ลีน่าช่วยคิดเลย”
ลีน่า : “สัญลักษณ์ของพวกเราคือหนูเป็นผีเสื้อ น้องเป็นหมี(ตุ๊กตาหมี) กัมเบอร์คือผีเสื้อในภาษาเหนือ มีจุดเชื่อมอยู่ก็เลยเป็น “กัมเบอร์แบร์” คุณแม่นึกขึ้นได้ก็เลยกระซิบทีมงานปรากฏว่าพวกเราก็ชอบ”
หมิว : “มันพิเศษสำหรับหนูมากๆ เลยมันเป็นชื่อที่ผ่านการคิดมาลงตัวเป็นพวกเรามากๆ”
แล้วพวกเราคิดว่าแค่มีของเราสองคนเป็นเคมีแบบไหน?
ทั้งคู่ : “เคมีแบบธรรมชาติ”
หมิว : “มันเป็นแบบนี้มา 7 ปีแล้ว เพิ่มแค่ความผูกพันสนิทกันมากขึ้น”
ลีน่า : “ รู้สึกยังไงเราก็แสดงออกแบบนั้น อันนี้คือพวกเราจริงๆ”
ตอนนี้พวกเราสนิทกันเวลานี้แล้วก็ไปไหนด้วยกันใช่ไหม?
ลีน่า : “มีค่ะ คุยเรื่องส่วนตัวปรึกษกัน”
ปฏิทินช่อง 3 ถ่ายเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้าง?
ลีน่า : “ตื่นเต้นมากค่ะ เป็นปีแรกที่ลีน่าหมิวขึ้นปฏิทินช่อง 3 ในปกงานก็จะมีพี่หลิง น้องออม ญดากับแทนด้วย ดีใจที่ได้ถ่ายด้วยกัน”
วันเกิดพวกเราใกล้แล้วใช่ไหม?
ทั้งคู่ : “ใช่แล้ว”
ลีน่า : “มีแผนไว้แล้วโชคดีที่เกิดวันเดียวกัน แต่ต้องมีแลกของขวัญกันนะ
หมิว : “เกิดวันเดียวกัน มันพิเศษมาก”
ทั้งคู่ : “destiny พรหมลิขิต”
ลีน่า : “วันเกิดเราจะมีแพลนจะทำอะไรติดตามได้เลยนะคะ อยากให้ทุกคนไปด้วยกันจริงๆ”