‘Millie Snow’ (มิลลี่ ศิริชฎา ร่วมฤดีกูล) ศิลปินหญิงและโปรดิวเซอร์รุ่นใหม่ค่าย MILK! BKK Music Label ปล่อยซิงเกิล “เร็วเกินไป (Fading Light)” ที่พูดถึงการสูญเสียสิ่งสำคัญแบบไม่ทันตั้งตัว ซาวด์ดนตรีเรียบง่ายด้วยเปียโน, กีตาร์โปร่ง และสตริง เป็นอีกเพลงที่เตือนใจให้ใช้ทุกช่วงเวลาอย่างคุ้มค่า ฟังเพลงได้ทาง https://youtu.be/HtUYitUdw-4?si=tRz8g219zPpEjQWM
5 หนุ่ม “Y2Z” เบสท์ คมชาญ, บิ๊ก วรพงษ์, แอ็คเตอร์ พีรวัส, วินเนอร์ จีรณัฐ และ สตางค์ นนทชา จากค่าย A BEAR DAY ปล่อยเพลงใหม่ “VENOM” ในคอนเซ็ปต์ปีศาจอสูร สื่อถึงด้านมืด ในใจคน ดึง ‘พาขวัญ น้อยใจบุญ’ อดีตสมาชิก BNK48 ร่วมเล่นเอ็มวี ฟังเพลงได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=q_R9b449TT0&list=RDq_R9b449TT0&start_radio=1
หลังวง “Paper Planes” ปิดอัลบั้ม “1%” ไปอย่างสวยงาม ‘HYE’ หรือ ‘ฮาย’ ธันวา เกตุสุวรรณ ก็ขอเปิดตัวโซโล่อัลบั้มด้วยซิงเกิล “Cry (ร้ายร้าย)” สะท้อนตัวตนทางดนตรีและคาแร็กเตอร์ใหม่ ตั้งใจเติมกลิ่นอาย T-POP ลงไปในซาวด์ที่มีบีตชวนขยับตัว ชมมิวสิควิดีโอและฟังเพลง Cry (ร้ายร้าย) ซิงเกิลใหม่จาก HYE ได้ที่ Youtube : genierock
ศิลปินหนุ่ม ‘KRIST’ (คริส พีรวัส) จาก RISER MUSIC เปิดโหมดหนุ่มคลั่งรักสไตล์ R&B กับซิงเกิลใหม่ “เติมเธอ” (Fill My Heart) ที่ได้ ‘THE TOYS’ เป็นโปรดิวเซอร์ และ ‘Marc Tatchapon’ แต่งเนื้อร้อง KRIST กล่าวว่า “เติมเธอ (Fill My Heart) เป็นซิงเกิลคัมแบ๊กในรอบ 2 ปี โดยพาร์ต MV ผมมีโอกาสเข้ามาทำเบื้องหลังครั้งแรกรับหน้าที่ Exclusive Producer MV นางเอกก็ได้น้องสาวสุดที่รัก น้ำตาล (ทิพย์นารี) มาร่วมถ่ายทอดครับ”
3 สาว “ily (ไอลี่)” พลอย, นีน และ ลูกตาล เกิร์ลกรุ๊ปน้องเล็กจากค่าย XOXO ENTERTAINMENT เสิร์ฟซิงเกิลใหม่ “ปสด” เพลงป๊อปจังหวะช้าที่ตะโกนความเป็นวัยรุ่น Gen Z ด้วยการใช้อักษรย่อแทนการพูดประโยคเต็มๆ ฝีมือการโปรดิวซ์ของ ‘แจ๊ป The Richman Toy’ ติดตามฟังเพลงและรับชม MV ได้ทาง YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=idqK_r5kBws&list=RDidqK_r5kBws&start_radio=1