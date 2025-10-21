มาริโอ้ ภูมิใจ! ตำนาน “นมชมพู” ยังเป็นที่พูดถึงอยู่ เผยสีอาจเฟดตามกาลเวลา รับเขินแต่ชินเหตุโดนถามบ่อย
หลังจากที่พระเอกหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ ออกมาเผยว่าในรายการ ริมเบียงPodcast Ep.72 ถึงตำนานหัวนมชมพูของเจ้าตัว ว่าตอนนี้หัวนมสีชมพู มันดำขึ้นแล้ว กาลเวลาเปลี่ยน สีมันก็เปลี่ยน เหมือนกางเกงยีนส์ที่เฟด หัวนมก็เฟด งานนี้เมื่อเจอ หนุ่มมาริโอ้ ที่มาร่วมงาน THAILAND PREMIERE หนัง “เสือ” ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้
เรื่องนมชมพู? “คือรายการของเขาน่ารักก็แซวเล่นกัน (ดูเขาเชื่อเขาตั้งใจมาถามคำถามนี้เลยนะ?) ก็แกล้งเขาไม่มีอะไร (ทำไมบอกว่ามันอาจจะคล้ำแล้ว?) มันเป็นธรรมชาติครับ ใบไม้ยังเปลี่ยนสีเลย เล่นเรื่องเสือบางทีบู๊เยอะมันก็มีการถูไปกับพื้นไปกับอะไร”
พอหลายคนเห็นคลิปแล้วรู้สึกผิดหวัง? “ก็แซวเล่นครับ อย่าไปคิดมากเลย แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังโอเค ผมพยายามดูแลเขาอยู่ (อันนี้จริงหรือพูดเอาฮา?) พูดเล่น ปกติคือก็โอเคครับ ไม่ได้อะไร ไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษ”
แล้วรู้สึกยังไงตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ หลายคนก็ยังพูดถึงตำนานสีชมพูของเราอยู่? “เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจ สิ่งที่เขาชื่นชมซึ่งก็ดี เป็นพลังบวก (เชิงลบไหม?) เป็นพลังบวกจริงๆ เชิงบวก (มีคนมาถามเคล็ดลับเยอะไหม?) ไม่มีครับ ไม่มีใครเคยถามเลย ถามก็แปลกละ”
แต่เราไม่เขินใช่ไหมคนถามตลอดเวลาไปรายการ? “มันก็เขินนะ แต่ว่าผมก็โดนมาหลายครั้งแล้วก็เลยค่อนข้างชิน”
เขินไหมเราเป็นต้นแบบนมชมพู? “มันก็เขินๆ นิดนึงแต่ก็ยังตอบเป็นขำๆ มากกว่า (ยังไม่ปิดตำนาน?) ยังไม่ปิด (เวลาเล่นหนังแล้วมีฉากที่ต้องถอดเสื้อ ยังไงบ้างกับซีนพวกนี้?) ต้องเตรียมตัวก่อน แบบว่าออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเอง
เคยมีคนมาขอดูไหม? “ไม่มีใครมาขอดู แต่มันจะเขินนะอยู่ๆ มาขอดู (ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มันก็ยังเป็นตำนานที่ทุกคนกล่าวถึง?) ขอบคุณนะครับที่กล่าวถึง (เราอยากจะไปลบมันหรือให้มันอยู่ในกูเกิ้ลอย่างนี้ต่อไป?) ให้มันอยู่ตรงนั้นครับ ผมทำอะไรไม่ทันล่ะครับ”