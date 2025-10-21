ปุ๊กลุก-ไมค์ เคลียร์ดราม่าไลฟ์ เจนนี่ ปลิว ยันมีเจตนาบริสุทธิ์ เสียใจหนัก! โดนต่อว่าเหมือนไปทำคนต–ย
กลายเป็นประเด็นดราม่าหนักมากจนทำให้ดาราสาว ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ เสียน้ำตาพร้อมประกาศว่าไม่อยากจะไลฟ์อีกแล้ว หลังจากที่ตนเองและแฟนหนุ่ม ไมค์ ภัทรเดช ไปไลฟ์ขายของกับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น แต่เกิดดราม่าว่าเสียงดังเกินไปดูวุ่นวาย รวมถึงมีการไทอินสินค้าอื่นภายในไลฟ์ จนทำให้ไลฟ์ปลิวไป ซึ่งหลังจากนั้น ปุ๊กลุก ได้มีการออกมาไลฟ์เพื่อชี้แจงดราม่าดังกล่าวรวมกับเจนนี่ไปแล้ว
ล่าสุดวันที่ 21 ต.ค. ปุ๊กลุก และ ไมค์ ได้มาร่วมงาน “EveryONE Thailand : ข่าวดีเพื่อทุกคน” ลานกิจกรรมโซน B ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว พร้อมชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวอีกครั้ง โดยเล่าว่าเสียใจและรู้สึกเหมือนถูกต่อว่าเกินจริง ยอมรับลืมคิดถึงความพอดี แต่ได้เรียนรู้และเติบโตจากเหตุการณ์นี้ ต่อจากนี้จะระวังมากขึ้น
น้อยใจจนจะไม่ไลฟ์อีกแล้ว หลังจากไปทำไลฟ์เจนนี่ปลิว?
ปุ๊กลุ๊ก : “ความรู้สึกตอนแรกพูดตรงๆ เรามีความรู้สึกสนุก เราชอบเอ็นเตอร์เทนคนในช่องเรามันเป็นเรื่องปกติเลย แต่บางทีเราก็ลืมนึกไปว่าแฟนๆ ของแต่ละช่องมีความชอบแตกต่างกัน เลยเป็นจุดที่ทำให้เรียนรู้และเติบโตขึ้น เราอาจจะเป็นคนที่ไม่คิดอะไรซับซ้อน เราอยากจะสนุกกับการไลฟ์ เราลืมคิดถึงความพอดีของแต่ละช่องไป กต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้”
“จุดแรกมันเป็นความรู้สึกเสียใจ เจตนาของเราค่อนข้างจะบริสุทธิ์มากๆ ฟีดแบ็กหลังจากนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราไปฆ่–คนต–ย มันดูเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้น สิ่งที่แย่ที่สุดคือเรารู้สึกว่ามันจะมีคอมเมนต์ว่าเราไปทำให้ เจนนี่- ยิว ไม่โอเครึเปล่า เลยมาคุยกันว่ามันจริงไหม เหมือนเราไปรบกวนเจ้าของพื้นที่ หลังจากที่ได้คุยกันก็สบายใจมากๆ รู้เลยว่าจริงๆ แล้วท่ามกลางปัญหาที่คิดว่ามีหลายคนไม่เข้าใจ ยังมีคนอีกมากๆ ที่รักเรา”
“คือจากนี้จะไม่พูดเสียงดังอีกแล้ว เสียเซลฟ์ไปเลย แต่พอมีคนเข้ามาชื่นชมในสิ่งที่เราเป็น เราไม่ได้ไปทำร้ายใครก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้คนอื่นอีกครั้ง แต่อาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้ว การได้ไปพื้นที่ของคนอื่นเราก็ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นจริงๆ ขอบคุณมากๆ สำหรับแฟนคลับทุกคน”
“ขอบคุณมากๆ ที่รักและสนับสนุนในทุกๆ อย่าง แม้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้น่ารักตลอด 24 ชั่วโมง มีบางมุมที่เราไม่เพอร์เฟ็กต์สำหรับใครแต่ก็ยังมีคนที่รักและพร้อมสนับสนุนเรา เราไม่ค่อยมีเรื่องดราม่าเพราะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวมาก แต่ครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่ายังมีคนอีกมากมายที่รักและสนับสนุนเรา”
“เราไม่เคยรู้เลยว่ามีคนรักในการไลฟ์ของเราจนวันนี้ บางทีก็มีคนชอบเสียงหัวเราะของเรานะ ชอบให้เราเอ็นเตอร์เทน ขอบคุณมากๆ ก็จะพัฒนาในทุกๆงานตลอดไป สิ่งไหนเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนา เติบโตขึ้น และปรับปรุงตัวเองยินดีน้อมรับ จากนี้ก็จะพัฒนาต่อไป จะระวังให้มากขึ้นไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามแต่ ก็จะมีความสุขในสิ่งที่เราทำแบบนี้ตลอดไปตราบที่ยังมีคนสนับสนุนและซัพพอร์ตอยู่”
จะไม่ไลฟ์แล้ว?
ปุ๊กลุก : “เราไม่ได้ได้เงินเยอะจากการไลฟ์ แต่เราได้เงินจากการรีวิวสินค้าเยอะ เราไม่มีปัญหาด้านการเงินหากไม่ได้ไลฟ์ แต่การไลฟ์มันทำให้เราได้เจอแฟนคลับ เลยบอกไมค์มันสนุกดีนะ”
ไมค์ : “การไลฟ์มันทำให้เขามีความสุข เลยพยายามเอ็นเตอร์เทน”
ปุ๊กลุก : “เราเห็นคนดู 3 แสนเรา เราก็เอาเต็มที่เลย เราคิดแค่ว่าเราอยากให้เขามีความสุข ตอนนี้กำลังใจกลับมาประมาณ 90 % อีก 10 เป็นช่วงตกผลึกว่าจริงๆ แล้วสิ่งไหนที่เราต้องปรับจริงๆ หรือบางอย่างก็ต้องชั่งน้ำหนัก น้อมรับทุกความเห็น คนที่เป็นลูกค้าเราเขาไม่ได้นึกถึงประเด็นนี้เลย เราเองก็เพิ่งมาไลฟ์ไม่เกิน 30 วัน อาจจะมีบางอันที่เรารู้เรื่องกฎและไม่รู้ ทำให้เราเรียนรู้ขึ้นมาก”
เจนนี่ไม่ได้ติดใจ?
ไมค์ : “บรรยากาศวันนั้นเราสนุกกันมาก”
ปุ๊กลุก : “เจนนี่มืออาชีพและน่ารักมาก เราได้มาจอยกัน รู้จักกัน ได้เปิดแผงด้วยกันมันเป็นเรื่องดีมากๆ ในปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็เรียนรู้และเติบโตไป”
เคลียร์แผลในใจแล้ว?
ปุ๊กลุก : “ตอนแรกรู้สึกแย่มาก หลังจากไลฟ์ก็รู้สึกว่าเรามีแฟนคลับที่รักเรามากเลย เราก็แค่เรียนรู้ว่าบางเรื่องเราต้องเติบโตนะ ต้องรอบคอบกว่านี้นะก็จบไป ที่เหลือคิดว่าเราควรกลับมาสนุกและมีความสุข การไลฟ์เราต้องขายของให้ลูกค้า เพราะลูกค้าจ่ายเงินให้เรา เราต้องเต็มที่ทำให้ลูกค้ามีความสุข”
“และอีกด้านเราก็ต้องให้ความสำคัญแฟนๆ เราต้องรอบคอบในพื้นที่ของคนอื่น ในพื้นที่ของเราเองมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราอยากมีความสุขแบบอันลิมิตยังไงก็ได้ เพราะแฟนคลับปุ๊กกับไมค์เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น จากนี้ลูกค้าจ้างได้แต่คิดแพงมาก คิดแพงจริงๆ ขี้เกียจเจ็บหัวใจ มันไม่คุ้มถ้าเราโดนดราม่า”
“คนอาจจะมองว่าปุ๊กหิวแสง แต่บอกเลยไม่เคยมีความสุขกับดราม่า ไม่เอาค่ะ มันไม่ได้สร้างความสุขและเงินทอง ถ้าเราไปแล้วมีแฟนคลับที่รักเรา แม้จะไม่ใช่เรื่องของเงิน แต่อยากกลับไปเฉิดฉายอย่างมีความสุขเราจะไป แต่ถ้าให้ไปแล้วไปเจออะไรที่ดราม่า คิดว่าเราอาจจะคิดรอบคอบไม่เพียงพอ ถ้าให้รับคงอาจจะยัง”