“มิกค์ ทองระย้า” แจกความฮอตกลางมัลดีฟส์ แฟนคลับคอมเมนต์ไฟลุก! เผยมีภาพวาบหวิวชุดใหม่เตรียมปล่อย – อัพเดตธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวไปได้สวย
ดีกรีความแซ่บไม่เคยแผ่วจริงๆ สำหรับพระเอกหนุ่ม มิกค์ ทองระย้า เพราะล่าสุดเจ้าตัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลมัลดีฟส์ ก็ไม่พลาดที่จะอวดหุ่นแซ่บลงโซเชียล ทำเอาแฟนๆ ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ไฟลุกกันรัวๆ
เมื่อเจอหนุ่มมิกค์มาร่วมงาน “ROBINSON SUPER JEANS WEEK” (โรบินสัน ซูเปอร์ ยีนส์ วีค) ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าว พร้อมอัพเดตธุรกิจร้าน บ้ายอ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ให้ฟังว่า
ล่าสุดทะเลสว่างมาก ทะเลข๊าวขาว น้ำใสปิ๊งเลย?
“แสงสวยครับ พอแดดมันสะท้อนกับน้ำแล้วผมเด้งขึ้นมามันก็เลยขับผิวเราด้วย (ไม่ได้เกี่ยวกับบอดี้เราเป็นเพราะธรรมชาติ?) ใช่ครับ (ยิ้ม) เพราะรูปนั้นไม่ได้ถอดเสื้อ”
ได้อ่านคอมเมนต์ไหม?
“มีครับ (ส่วนใหญ่คอมเมนต์กันไปในทิศทางไหน?) (ยิ้ม) ก็เป็นทิศทางชม (ตอนเข้าไปดูไม่ได้มีเป็นคำนะมีแต่ไฟ?) (หัวเราะ) ก็งงเหมือนกัน เขาก็คงชมว่าองค์รวมมันสวย มันออกมาดูสว่าง สบายตา”
เราสงสัยไหมว่าเราไปทะเลมีน้ำ ทำไมคนเมนต์แต่ไฟ?
“นั่นน่ะสินะ ผมก็ไม่เข้าใจ (หัวเราะ) ผมว่าเขาน่าจะอยากให้มันร้อนเหมือนอากาศ ร้อนเหมือนไฟ”
เราคิดว่าเราแซ่บพอตัวไหม?
“ก็นิดหน่อยครับ (ดีกรีความแซ่บเรายังไม่ตกใช่ไหม?) มีบ้างครับ (หัวเราะ)”
จะได้เห็นโปรเจกต์ความแซ่บบ้างไหม ร่างทอง?
“ความจริงที่เราลงในไอจีอันนี้มันก็แค่เป็นส่วนหนึ่ง เพราะว่าเราไปถ่ายเซอร์ราวด์กับพี่ตุ๊ แล้วก็เดี๋ยวอีกเร็วๆ นี้จะได้เห็นภาพจริงๆ ที่จะออกมาว่าจะมีภาพไหนบ้าง”
มันจะขนาดไหน?
“คือมันจะพุ่งออกมาจากโทรศัพท์ (หัวเราะ) ก็มีภาพที่มันก็วาบหวิวนิดหน่อยด้วยเหมือนกัน มีครับ เพราะว่ามันเป็นการถ่ายที่มัลดีฟส์ มันก็ต้องเล่นน้ำ ก็ต้องมีถอดเสื้อบ้าง”
จริงๆ แล้วตั้งใจถอดเพื่องานถูกไหม?
“เพื่องานครับ (แล้วคืนกำไรได้ไหม?) ก็เต็มที่ให้แฟนๆ ด้วยเหมือนกัน”
ตัวงานกับตัวที่ลงล่าสุดเวอร์ชั่นไหนมันแซ่บกว่ากัน?
“ในงานแซ่บกว่า”
จะมีอะไรเหลือบ้างในงานที่จะลง?
“อาจจะมีบางชิ้นที่ต้องใส่อยู่ หรืออาจจะหมวก (หัวเราะ)”
อัพเดตธุรกิจของเราหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง?
“ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ดีครับ ก็ขอบคุณแฟนๆ ที่คอยให้กระแสตอบรับที่ดีมากมาตลอด แล้วตอนนี้อาจจะมีการขยับขยายหรืออะไรกำลังดูอยู่ ไม่แน่อาจจะเป็นที่เขาใหญ่หรือว่าอะไรที่เรามีที่อยู่ (แพลนจะเปิดสาขาใหม่?) มีความอยากอยู่ครับ”
เรื่องเศรษฐกิจกระทบบ้างไหม?
“ผมว่าผมโชคดีที่ของผมเป็นธุรกิจอาหาร มันเป็นอาหารที่มันต้องทานทุกวันอยู่แล้ว แล้วของผมมันเป็นอาหารที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ มันเป็นอาหารระดับกลางๆ ก็เลยค่อนข้างที่จะโอเค ยอดขายก็ยังปกติ”
อย่างโซเชียลมีการไลฟ์อะไรเพิ่มเติมไหม?
“”ก็ต้องทำด้วยเหมือนกัน ก็มีไลฟ์ชวนแฟนๆ หรือว่าลูกค้ามาทานก๋วยเตี๋ยวของเรา เดี๋ยวเร็วๆ นี้อาจจะมีโปรโมชั่นสิ้นปีให้กับลูกค้าสำหรับลูกค้าประจำหรือว่าลูกค้าใหม่ที่จะมาทานด้วย”
เรียกว่าประคองได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะว่าก่อนหน้านี้มิกค์ก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านนี้ แต่ว่าคิดว่าคราวนี้เอาอยู่?
“คราวนี้ค่อนข้างวางแผนมาพอสมควรแล้ว ก็จากที่ผ่านมาก็ยังค่อนข้างดี”
มิกค์มองว่าอยากได้ทำเลประมาณไหน?
“ที่มองเอาไว้ ณ ตอนนี้ที่เขาใหญ่ ของเรามันมีที่อยู่แล้ว ไม่แน่อาจจะเป็นที่นั่น (ที่บิ๊กเมาน์เท่น?) ใช่ครับ ใครไปดูคอนเสิร์ต ใครไปเที่ยวเขาใหญ่ก็ไปแวะชิมก็ได้ แล้วก็อากาศหนาวๆ ปีใหม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ ให้มันชุ่มๆ เดี๋ยวผมรอต้อนรับอยู่ครับ”
อย่างธุรกิจใหม่กับเศรษฐกิจแบบนี้ต้องมีการระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษ?
“ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการลงทุนนี่แหละ ผมว่าอะไรที่มันใหญ่มากเราต้องวางแผนดีๆหน่อย เพราะว่าบางทีเราคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะโอเคไหมมันจะดีไหม เพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องค่อยๆ ศึกษาแล้วก็ค่อยๆ ทำการบ้านเยอะๆ”