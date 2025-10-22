‘แพต ชญานิษฐ์’ รับสร้างวีรกรรมจนเป็นที่ประจักษ์ เจอคนทักหา อยากจ้างไปเอ็นเตอร์เทน ล่าสุดเล็งเปิดบริษัทแล้ว
วันที่ 22 ต.ค.68 นักแสดงสาว แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช มาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์ ร่วมทุนสร้างระหว่างไทย-สิงคโปร์ “ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)” Press Conference & Premiere EP.1 ที่ ชั้น 8 SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเล่าถึงบทบาทใหม่ๆ ที่มันมือมันปากในซีรีส์เรื่องดังกล่าว
นอกจากนี้ สาวแพต ยังได้พูดถึงวีรกรรมในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ต่างๆ ที่เข้าตาจนมีคนทักหาอยากจ้างไปเอ็นเตอร์เทนเลยทีเดียว
พูดถึงบทบาทที่ได้รับในซีรีส์ “ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)”?
“สนุกค่ะ รู้สึกว่าตัวละครที่ได้เล่นในซีรีส์เรื่องนี้มันมือมันปากดี(ยิ้ม) แล้วก็จะมีความที่ให้อิสระด้านคำพูดเยอะมาก ผู้กำกับบอกว่าให้เล่นไปเลยถ้าไม่พอเดี๋ยวจะขอเพิ่มเอง คำด่าอะไรต่างๆ มาหมด คือเราอิมโพรไวส์แบบคิดมาจากบ้านเลย อย่างเช่นจะด่าว่าโง่ก็จะต้องโง่แบบมีแอตติจูด ถามว่าเรียนรู้คำด่าต่างๆ มาจากไหน ก่อนอื่นต้องบอกว่าพ่อแม่เราสอนมาดีนะคะ ส่วนเรื่องที่ไม่ดีคือเพื่อนสอน(หัวเราะ)”
ในเรื่องต้องเล่นเป็นสาวขายบริการด้วย?
“ใช่ค่ะ แต่ด้วยความที่ตัวเรื่องไม่ได้เล่าลึกขนาดนั้น คือมันเป็นธุรกิจนี้แหละ บุคคลเหล่านี้ขายบริการอยู่ที่นั่นแหละ แต่ไม่ได้มีการเล่าว่ามีคนมาลากเธอไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ ส่วนมากก็จะแค่ชงเครื่องดื่มกับชวนคุย ฟีลประมาณนั้นมากกว่าค่ะ จริงๆ ที่ผ่านมาก็เคยเล่นอะไรที่ใกล้เคียงแบบนี้หน่อยๆ แต่ว่าถ้าเป็นจริตนี้ที่มีความแซ่บเบอร์นี้ เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ได้ทำค่ะ”
ว่าด้วยเรื่องการสร้างตำนานวีรกรรมในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ต่างๆ เห็นว่ามีคนถึงขั้นอยากจ้างไปเอ็นเตอร์เทนเลย?
“ใช่ค่ะ มีคนเมนชั่นมาใน X บอกว่าอยากจ้างหนูไปเอ็นเตอร์เทนอาฟเตอร์ปาร์ตี้งานแต่ง(หัวเราะ) เอาจริงนะถ้าหนูทำเป็นอาชีพคิดว่าสามารถเปิดบริษัทใหญ่ได้เลย หนูมีทีมงานเยอะอยู่ บางทีหนูก็คิดว่าหรือเราอาจจะทำได้ดีในส่วนนี้ แล้วถ้ามันต้องมีบริษัทนี้จริงๆ คือหนูรู้เลยว่าผู้บริหารคือใคร ทีมงานคือใคร ตัวเปิดคือใคร ตัวกลาง ตัวปิด ตัวซับ ตัวเจ็บ และแขกรับเชิญคือใคร รู้หมดเลยว่างานประเภทนี้จะต้องชวนคนแบบไหนไป แต่ไม่อยากพูดชื่อว่าเป็นใครบ้างกลัวเขาสะดุ้ง ถามว่าเรตราคาแพงไหม เอาเป็นว่าจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้น ฝากขายไว้ล่วงหน้าบริษัทของเราไว้วางใจได้ทำถึงเกินเส้นแน่นอน ต้องขอขอบคุณแฟนคลับหลายๆ ท่านที่สร้างไอเดียให้เราเกิดอาชีพใหม่ เผื่อในวงการบันเทิงหนูอาจจะอยู่ไม่ได้นาน(หัวเราะ)”
แล้วถ้าเขาจ้างไปเอ็นเตอร์เทนจริงๆ จะไปหยิบของจากงานเขากลับบ้านมาอีกหรือเปล่า?
“เรื่องนี้หนูกลัวมากว่าสักวันนึงหนูจะโดนตำรวจจับจริงๆ คิดว่าเราเป็นโจรในคราบคนเมา คืออะไรก็ตามที่หยิบกลับติดตัวมาด้วย บอกไว้ตรงนี้เลยว่าหนูไม่ได้ตั้งใจ ตอนนี้แก้วที่บ้านเยอะมาก หลายคนสงสัยว่ากระเป๋าที่หนูถือเล็กมากแล้วเอาของกลับมาได้ยังไง มันทำได้หมดเลยคือหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น”
ความที่เราเต็มที่กับทุกอาฟเตอร์ปาร์ตี้ หลายคนเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัย?
“ไม่ต้องคนอื่นหรอกค่ะ พ่อแม่หนูเขาเริ่มถามแล้วว่ามันสนุกมากไหม มันอะไรขนาดนั้น หนูก็ได้แต่บอกว่าสนุกค่ะ จนตอนนี้พ่อแม่เริ่มปล่อยแล้ว ทำอะไรก็ขอให้กลับบ้าน แต่อย่างหนึ่งที่ต้องขอบคุณตัวเองมากก็คือที่เป็นคนชอบกลับบ้านมากจริงๆ ฉะนั้นกลับบ้านทุกวันกลับบ้านทุกครั้ง แต่ต้องบอกก่อนว่าเดือนนี้ยังไม่ค่อยได้ออกไปโฟลว์เท่าไหร่ เพราะว่าทำงานหนักมาก แต่เดือนหน้า ตั้งใจว่าจะเที่ยวแล้วค่ะ”
ถ้ามีคนอยากเอาเราเป็นไอดอล อยากแนะนำเขาว่ายังไง?
“แล้วแต่วิจารณญาณจริงๆ อะไรดีก็นับ อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องไปนับเนอะ คือผู้ปกครองควรแนะนำลูกด้วยนะคะ(หัวเราะ) ส่วนหนูคงบอกได้แค่ว่า…ใช้ชีวิต อยากทำอะไรทำ ชีวิตเรามีชีวิตเดียว(ยิ้ม)”