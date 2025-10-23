World Tour เดี่ยวมาแน่! ลิซ่า เซ็นสัญญา Wasserman Music ดูแลการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก เตรียมตัวให้พร้อม วอร์มนิ้วรอไว้เลย
สัญญาณการทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวรอบโลกเริ่มต้นขึ้นแล้ว กับศิลปินสาวมากความสามารถอย่าง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ซึ่งเป็นที่รู้จักจากความสำเร็จระดับโลกอย่างถล่มทลายกับ BLACKPINK และยังประสบความสำเร็จอย่างงดงามในอาชีพนักร้องเดี่ยว
ล่าสุด ลิซ่าได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับ Wasserman Music เพื่อดูแลและเป็นตัวแทนการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก เรียกว่า เตรียมตัวให้พร้อม วอร์มนิ้วรอไว้เลย และพบกับเส้นทางใหม่ระดับอินเตอร์ของลิซ่า
ปัจจุบันสาว ๆ BLACKPINK กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตระยะสั้นถือเป็นทัวร์คอนเสิร์ตแบบ all-stadium ครั้งแรกของวง เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ณ สนามกีฬาโกยาง ประเทศเกาหลีใต้และจะสิ้นสุดในวันที่ 26 มกราคม ณ สนามกีฬาไคตัก ในฮ่องกง
ลิซ่ามีผลงานเพลงที่ได้รับการยกย่องมากมายด้วยตัวเอง เช่น “Rockstar” (โปรดิวซ์โดย Ryan Tedder และ Sam Homaee), “New Woman” ร่วมกับ Rosalía, “Born Again” ร่วมกับ Doja Cat และ Raye และ “Moonlit Floor”
นอกจากนี้ เธอยังได้แสดงเดี่ยวที่ Coachella ในปีนี้ด้วย รวมถึงเป็นคว้ารางวัล K-pop เดี่ยวคนแรกทั้งในงาน MTV Video Music Awards และ MTV European Music Awards แถมปีที่ผ่านมาลิซ่ายังสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น โดยเดบิวต์การแสดงในบทบาท “มุก” ในซีรีส์ “The White Lotus” (ซีซัน 3) ทางช่อง HBO อีกด้วย